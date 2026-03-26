Hajmeresztő bónuszok röpködnek: a történelemben még soha nem kaszáltak ennyi pénzt a Wall Street-i nagykutyák
A Wall Street-i bónuszok összértéke 2025-ben minden rekordot megdöntött: a kifizetések teljes kerete elérte a 49,2 milliárd dollárt, miközben a szektor profitja és bevételei is jelentősen nőttek. A csúcseredmény mögött ugyanakkor aggasztó tendenciák is meghúzódnak: csökken a New York-i pénzügyi munkahelyek száma, és egyre több cég telepíti át a működését más tagállamokba - írja a Bloomberg.

Thomas DiNapoli, New York állam számvevőjének csütörtökön közzétett becslése szerint

az átlagos éves bónusz 6 százalékkal, 246 900 dollárra (mostani árfolyamon kb. 83 millió forintra) emelkedett.

Az 1987-ig visszanyúló adatsor alapján a 49,2 milliárd dolláros összeg a valaha mért legmagasabb bónuszkeret. Ez egyben azt is jelenti, hogy az értékpapírpiacon dolgozók sorozatban a második rekordévüket zárták.

A kimagasló eredmény hátterében a fúziók és felvásárlások fellendülése áll, amelyet a Donald Trump elnöksége alatti dereguláció is támogatott. DiNapoli emellett a kereskedési és a tőzsdei kibocsátásokat szervező tevékenység erősödését is kiemelte. A szektor kereskedési bevételei 2025-ben rekordszintet, 134 milliárd dollárt értek el.

A Wall Street a 2024-2025-ös időszakban New York állam adóbevételeinek mintegy 19 százalékát biztosította.

DiNapoli becslése szerint a 2025-ös bónuszok 2024-hez képest 199 millió dollárral több állami, és 91 millió dollárral több városi személyijövedelemadó-bevételt generálnak. Kathy Hochul kormányzó költségvetési javaslata ugyanakkor a tágabb pénzügyi és biztosítási szektor bónuszainál 26 százalékos emelkedéssel számolt. A számvevő szerint ez a várakozás túlzottan optimistának bizonyulhat.

Miközben a bónuszok rekordokat döntenek, New York város pozíciója egyre gyengül a pénzügyi szektorban. Az előzetes adatok alapján a Wall Street-i foglalkoztatottak száma 198 200 főre csökkent. Ez érzékelhető visszaesés a 2024-es, harmincéves csúcsnak számító 201 500 fős létszámhoz képest. Az Egyesült Államok értékpapírpiaci munkahelyeiből New York város részesedése 2024-ben 18 százalékra mérséklődött, míg 1990-ben ez az arány még nagyjából egyharmados volt.

A tendenciát jól szemlélteti Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatójának keddi nyilatkozata. Kiemelte, hogy

a bank manhattani létszáma a húsz évvel ezelőtti 35 ezerről 26 ezerre csökkent, miközben a texasi munkatársaik száma 11 ezerről 33 ezerre nőtt.

Dimon a változást részben a magas SZJA-, örökösödési és társasági adóknak, valamint az "üzletellenes hangulatnak" tulajdonította. Ezzel a januárban hivatalba lépett Zohran Mamdani polgármester adóemelési terveire utalt. Bill Ackman milliárdos befektető már korábban is figyelmeztetett arra, hogy az új politikai kurzus hatására a vállalatok és a tehetős lakosok tömegesen hagyhatják el a várost.

