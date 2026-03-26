Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár

A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 2 százalékkal 102,7 dollárra emelkedett hordónként. Ezzel egy időben az amerikai WTI nyersolaj ára 1,7 százalékkal 91,81 dollárra nőtt.

Az iráni külügyminiszter szerdán közölte, hogy Teherán még vizsgálja az amerikai békejavaslatot, ugyanakkor nem áll szándékában tárgyalásokat folytatni a konfliktus lezárásáról.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kijelentette, hogy Donald Trump elnök további lépéseket tesz Irán ellen, ha Teherán nem fogadja el "katonai vereségét". Az NLI Research Institute vezető közgazdásza, Ueno Cujosi szerint "a tűzszünettel kapcsolatos optimizmus elillant", Washington pedig rendkívül magasra tette a mércét.

Három izraeli kormányzati forrás szerint Donald Trump egy 15 pontos javaslatot juttatott el Pakisztánon keresztül Teheránnak. A dokumentum többek között a dúsítotturán-készletek felszámolását, a dúsítás leállítását, a ballisztikusrakéta-program visszaszorítását, valamint a regionális szövetségesek finanszírozásának megszüntetését követeli Irántól.

A konfliktus gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szoroson áthaladó teherforgalmat. Ezek a szállítások normál esetben a világ nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy ötödét biztosítják. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a valaha volt legnagyobb olajkínálati zavarként értékelte a helyzetet. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök szerdán az IEA vezetőjétől, Fatih Biroltól a stratégiai olajkészletek újabb összehangolt felszabadítását kérte.

A kínálati gondokat tovább súlyosbítja az oroszországi helyzet. A Reuters számításai szerint az ország olajexport-kapacitásának legalább negyven százaléka leállt az ukrán dróntámadások, egy tisztázatlan körülmények között történt csővezeték-incidens, valamint az olajtankerek lefoglalása miatt. Eközben Irakban is visszaesett a kitermelés, miután a tárolókapacitások elérték a kritikus szintet.

Az amerikai nyersolajkészletek a március 20-án végződő héten 6,9 millió hordóval, 456,2 millió hordóra nőttek. Ez az érték 2024 júniusa óta a legmagasabb, és jóval meghaladja az elemzők által várt 477 ezer hordós emelkedést.

Forrás: Reuters

