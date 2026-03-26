Kiszivárgott: nagy változtatásra készül az Apple az iPhone-oknál

Az Apple a tervek szerint megnyitja Siri hangasszisztensét a konkurens mesterségesintelligencia-szolgáltatások előtt. Ezzel túlléphetnek a jelenlegi, kizárólag a ChatGPT-re épülő együttműködésen – értesült a Bloomberg News az ügyet ismerő forrásokból.

A változás az iOS 27 frissítés részeként érkezhet. Ennek köszönhetően

a külső fejlesztőktől származó AI-alkalmazások közvetlenül is integrálódhatnak a Siribe.

A felhasználók így a kéréseiket az asszisztensen belül más szolgáltatásokhoz, például az Alphabet Gemini vagy az Anthropic Claude modelljéhez is átirányíthatják. A jövőben tehát mindenki maga választhatja majd ki, hogy az egyes feladatokat melyik MI-szolgáltatás kezelje.

Az Apple jelenleg olyan fejlesztői eszközökön dolgozik, amelyek lehetővé teszik az App Store-ból telepített chatbot-alkalmazások számára a Sirivel és az Apple Intelligence platform egyéb funkcióival való együttműködést. Ez a lépés jelentős stratégiaváltást hoz a vállalatnál. A cég ugyanis igyekszik felzárkózni a Szilícium-völgyben működő versenytársakhoz, és az iPhone-t egy szélesebb körű AI-platformként kívánja pozicionálni.

Az átalakítás üzleti szempontból is előnyös lehet az Apple számára, mivel a vállalat részesedést kaphat a külső szolgáltatók által kínált AI-előfizetésekből. Az új szoftveres funkciókat a tervek szerint a júniusi WWDC fejlesztői konferencián mutatják be, bár ezek az elképzelések addig még változhatnak.

Forrás: Reuters