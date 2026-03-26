Lefordult a magyar tőzsde
Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is lefordult a nyitás után, miután továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háború kapcsán.
A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos mínuszban van, így jelenleg 123 452 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Mol árfolyama esik, miközben csak a Richter árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Graphisoft Park és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az Alteo indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
