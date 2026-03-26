Lesújtanak a legnagyobb pornóoldalakra, ezt nem teszik zsebre, nagyot hibáztak
Az Európai Bizottság hivatalosan is kifogást emelt a Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos ellen. A felnőtt tartalmakat kínáló platformok ugyanis nem akadályozzák meg hatékonyan a kiskorúak hozzáférését a szolgáltatásaikhoz. A szabálysértés megállapítása esetén a cégekre az éves globális árbevételük akár 6 százalékát kitevő bírság is kiszabható.

A bizottsági fellépés egy tíz hónapos vizsgálatot követően történt. Ezt a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) alapján folytatták le. A jogszabály értelmében a nagy online platformoknak

többet kell tenniük az illegális és káros tartalmak visszaszorítása érdekében.

Henna Virkkunen, az EU digitális ügyekért felelős biztosa közleményében hangsúlyozta, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban jutnak hozzá felnőtt tartalmakhoz. Éppen ezért a platformoknak hatékony, ugyanakkor az adatvédelmet is tiszteletben tartó intézkedéseket kell bevezetniük a kiskorúak távoltartására.

A Bizottság megállapítása szerint a négy platform nem alkalmazott objektív és alapos módszertant annak felmérésére, hogy szolgáltatásaik milyen kockázatot jelentenek a gyermekekre nézve. A szabályozó hatóság azt is kifogásolta, hogy a cégek inkább a saját hírnevüket féltették, mintsem a kiskorúakat érintő társadalmi kockázatokkal foglalkoztak volna.

Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol

Kiszivárgott: nagy változtatásra készül az Apple az iPhone-oknál

Milliárdos energiatároló beruházás indul több magyarországi településen

A vizsgálat külön kiemelte az önbevalláson alapuló rendszer elégtelenségét. A felhasználók jelenleg

egyetlen kattintással, a 18 éves kor megerősítésével hozzáférhetnek a tartalmakhoz.

A Bizottság szerint sem ez, sem az olyan megoldások, mint az oldal elhomályosítása vagy a figyelmeztető feliratok, nem alkalmasak a kiskorúak tényleges kizárására. Az uniós szabályozó ezért az adatvédelmet tiszteletben tartó életkor-ellenőrző rendszerek bevezetését követeli a platformoktól.

A Pornhubot birtokló ciprusi Aylo Freesites közleményben reagált. Mint írták, gondosan áttekintik a Bizottság előzetes megállapításait, és konstruktívan kívánnak együttműködni a hatósággal. A cég ugyanakkor jelezte, hogy tapasztalataik szerint a jelenlegi, weboldalszintű életkor-ellenőrző megoldások gyakran nem érik el a céljukat. Ezek a felhasználókat a szabályozatlan oldalak felé terelik, miközben komoly adatvédelmi aggályokat is felvetnek. A Stripchat és a két cseh tulajdonú platform nem reagált a megkeresésre.

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Lesöpörte az Európai Bizottság a vádat az újabb, parkoltatott, Magyarországnak járó eurómilliárdok kapcsán
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
