Magyarország szomszédjában indul robotaxi szolgáltatás először Európában
Európa első kereskedelmi robotaxi-szolgáltatása indulhat Zágrábban. Az Uber, a kínai Pony.ai és a horvát Verne startup közös vállalkozás keretében viszi piacra az önvezető fuvarszolgáltatást, amely már a tesztelési fázisban tart.
A megállapodás értelmében a kínai Pony.ai biztosítja az önvezető technológiát. A Jules Verne francia íróról elnevezett horvát Verne startup a flotta tulajdonosaként és üzemeltetőjeként felel majd a napi működésért, az Uber pedig a szolgáltatást a saját globális fuvarplatformjába integrálja. Mindemellett a rendszer a Verne saját alkalmazásán keresztül is elérhető lesz.

A három vállalat már megkezdte a járművek tesztelését Zágráb utcáin. Jelenleg is folyamatban vannak a fizetős szolgáltatás elindításának előkészületei.

A Verne feladata lesz a szükséges európai hatósági engedélyek megszerzése, valamint a Pony.ai robotaxijainak üzembe állítása mindkét platformon.

A partnerek közös közleményükben azt írták, hogy Zágrábból kiindulva egy jól skálázható modellt kívánnak felépíteni. Ezt a rendszert idővel más európai városokra és piacokra is kiterjesztenék. A tervek szerint a következő években több ezer robotaxiból álló flottára bővítenék a szolgáltatást.

Az együttműködés részeként az Uber stratégiai befektetőként is beszáll a Verne-be, hogy ezzel is támogassa a startup terjeszkedését. Az amerikai fuvarmegosztó vállalat egyébként közel két tucat, önvezető technológiával foglalkozó céggel áll partnerségben. Ezek az együttműködések a robotaxiktól kezdve a teherszállításon át a járdán közlekedő kézbesítőrobotokig és drónokig szinte minden felhasználási területet lefednek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

