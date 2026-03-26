Milliárdos energiatároló beruházás indul több magyarországi településen
Befejező fázisához érkezett a Futureal Energy Partners energiatároló egységeinek telepítése Maglódon, Fóton és Pátyon. A fejlesztés egy több mint 1,6 milliárd forintos projekt részeként valósul meg az Európai Unió támogatásával - olvasható a vállalat közleményében.
A Futureal-csoport villamosenergia-kereskedelemmel és energetikai beruházások teljes körű megvalósításával foglalkozó üzletága

összesen 4 MW teljesítményű és 8 MWh tárolókapacitású

energiatárolós egységet telepít Maglódon, Fóton és Pátyon. A Fóton és Pátyon összesen három darab, egyenként 1 MW teljesítményű és 2 MWh kapacitású, valamint két darab, egyenként 0,5 MW teljesítményű és 1 MWh kapacitású energiatárolóból áll majd.

A társaság az 1,665 milliárd forintos zöld beruházás keretében logisztikai központok energiahatékonyságát, illetve a magyarországi villamosenergia rendszer rugalmasságát segíti elő.

A maglódi, fóti és pátyi fejlesztésekkel olyan megoldásokat valósítunk meg, amelyek hozzájárulnak a termelés és a fogyasztás összehangolásához, miközben támogatják a villamosenergia rendszer és logisztikai létesítmények energiahatékony működését is

– hangsúlyozta Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners magyarországi operációjáért felelős vezérigazgatója.

A HelloParks ipari ingatlanfejlesztő logisztikai megaparkjaiban, öt helyszínen kihelyezett egységek eltárolják a visszatáplálás védett naperőművek eldobásra kerülő energiáját, majd ezt az energiát a logisztikai csarnokok hasznosítják számukra szükséges időszakokban - áll a közleményben. A Futureal-csoport tagjaként működő vállalat 2025. január 1-től létesítményei teljes áramigényét megújuló forrásból biztosítja – saját, helyszíni naperőművekkel és hiteles származási garanciával rendelkező forrásokon keresztül.

Címlapkép forrása: istvanbielik@gmailcom

