Nagy Márton: cél, hogy a hazai autóipari vállalatok hadiipari beszállítókká is váljanak

Magyarország a GDP 2 százalékát költi védelemre éves szinten, a cél 5 százalék, ezt úgy érdemes csinálni, amiből a magyar ipar profitál, jó lenne, ha az ebből származó mertérülés, bevétel, munkahelyek Magyarországon maradnának és az ebből származó nyereség a nemzetgazdaságot gazdagítja. "Úgy döntöttünk, hogy a magyar hadsereg nem tulajdonos, hanem megrendelő lesz" - magyarázta a magyar hadiipari érdekeltségek részleges értékesítését Nagy Márton. Egy magáncég szolgálja ki a magyar és az európai piacokat, ahol bürokrácia nincs, gyorsabbak a döntések, profitelvűség van és tényleges versenyhelyzet, amikor ez a cég megjelenik a magyar és külföldi piacokon. Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy a magyar hadiipart magánkézbe teszik, a 4iG személyben. A hadiipari fejlesztésekhez kell tőke, ami az állam által nem fenntartható és a piacszerzéshez is jó a magánszereplő - mondta el Nagy Márton.
A magyar hadiiparral kapcsolatban Nagy Márton elmondta, hogy Magyarországon 400 olyan vállalat van, ami hadiipari licensszel rendelkezik és 300 van, amely NATO-tanúsítvánnyal, vagyis NATO-beszállító lehet. Mintegy 30 ezer embert foglalkoztat. Fontos egyrészt, hogy a beszállítói hálózat diverzifikált legyen, legyen benne kis-és nagyvállalat, a másik, hogy exportpiacra tudjon termelni, ne csak a magyar hadseregnek szállítson be. Jelenleg nagyon sok G2G (government to government) megállapodást köt a kormány, ezeket törvények rögzítik, így a közbeszerzés alól kivehetők, az adott ország mondja meg, hogy kit jelöl ki a beszállítással.
A magyar hadiipari stratégiának négy pillére van: a kormány irányítja felülről az N7-en keresztül az ipart , van oktatás, fejlesztés és piacszerzés az export és a beszállítók felé. A hadiipar már az űripart is tartalmazza, a HUSAT projektben LEO és GEO műholdak telepítése folyamatban van és van űrkutatási lába is. Az a várakozás, hogy ez a program a külföldi kapcsolatokon keresztül a szuverén műholdkapacitást megteremtse. Éles helyzetben látjuk már, hogy a Starshield, Starlink mit jelent lefedettségben, akár mobilkommunikációban, az Egyesült Államok óedig messze elöl jár ebben a kapacitásban.
N7 birtokol infrastruktúrát, ipari parkokat és vállalatokat, technológiai platformokat, mint a Neumann platform és az export agency, amely a piacszerzésért felel. A finanszírozás az orosz-ukrán háború előtt nehezebb volt, az ESG miatt bankok, biztosítók nem nyíltak a hadiiparhoz, most hatalmas befektetői bázisok nyílnak meg és megjelent a kockázati tőke is, amely most kezdi tanulni, hogy milyen a hadiiparba fektetni - mondta el a finanszírozással kapcsolatban Nagy Márton.
Jövőbeli elvárás, hogy az autóipari vállalatok Magyarországon hadiipari beszállítókká váljanak,
sok szinergia van a kérdéskörben, és nem áll távol egymástól a kettő, a kormánynak sok olyan beszállítói programja van, amit az átállást segíti – mondta el Nagy Márton. Példaként említette Nagy Mártont a Zalazone-t, ahol a Rheinmetall gyárai mellett van lőtér és önvezetőautó tesztpálya is.
A hadiipari kiadásokat emelni kell, így ebbe érdemes fektetni, rengeteg megrendelés van, ebből a megrendelésből pedig érdemes profitálni - zárta előadását Nagy Márton.
