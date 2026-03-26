Nyártól új repülőjárat indul Debrecenből az egyik legkedveltebb üdülőhelyre

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája, a kelet-magyarországi légikikötőből július 1-jétől már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd - közölte a légitársaság csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy a Wizz Air az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát.

A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antalyába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa, Budapest és Ankara közötti járatot is

- írták a közleményben.

A Wizz Air 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, a társaság 2025-ben 68,6 millió utast szállított.

