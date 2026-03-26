Óriási energiamegállapodás Lengyelországban: terjednek a biogázalapú áramvásárlási szerződések
A lengyel PBG biogázvállalat évi 200 GWh villamos energia szállítására kötött hosszú távú áramvásárlási szerződést (PPA) a Hekla Energy kereskedőcéggel - írta meg a Montel.
Az áramot a PBG 21 biogázüzemű, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő (kogenerációs) egységéből álló portfóliója termeli.

Az idén és jövőre érvényes megállapodás értelmében

a vállalat évi 20-30 GWh energiát vásárol vissza a Heklától a saját biogázüzemeinek működtetésére.

A PBG Lengyelország legnagyobb biogázerőmű-üzemeltetője. Társtulajdonosai a francia TotalEnergies és a norvég HitecVision befektetési alap. A Hekla Energy egy független lengyel villamosenergia-kereskedő, amely kizárólag megújuló forrásból származó áramot értékesít az ügyfelei számára.

