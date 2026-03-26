Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?
Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.
Fájdalmas jövőt vázolt fel a csúcsvezető: még a háború azonnali lezárása sem mentené meg a gazdaságot

A BlackRock és az Apollo Global Management vezetői egy melbourne-i konferencián arra figyelmeztettek, hogy a piacok túlságosan nyugodtan kezelik az iráni háború gazdasági következményeit. Eközben a növekedési és inflációs kockázatok a vártnál jóval súlyosabbak lehetnek - írta a Bloomberg.

Fájdalmas jövőt vázolt fel a csúcsvezető: még a háború azonnali lezárása sem mentené meg a gazdaságot
Gyenge kezdés Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A milánói börze 0,6 százalékot, a madridi piac pedig 0,4 százalékot esett.

Lefordult a magyar tőzsde

Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is lefordult a nyitás után, miután továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háború kapcsán.

Lefordult a magyar tőzsde
Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma

A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.

Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma
Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár

A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.

Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár
Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,36 százalékot esett, a Hang Seng 2,11 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,68 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,51 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a turisztikai szálláshelyek februári forgalmát közli. Európában a francia és olasz bizalmi indexek, a spanyol negyedik negyedéves GDP második becslése, valamint az eurózóna lakossági és vállalati hiteladatai látnak napvilágot. Kora délután az amerikai új munkanélküli segélykérelmek márciusi száma ad iránymutatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 429,49 0,7% 0,4% -6,2% -3,4% 9,0% 42,3%
S&P 500 6 591,9 0,5% -0,5% -5,1% -3,7% 14,1% 68,6%
Nasdaq 24 162,98 0,7% -1,1% -4,6% -4,3% 19,1% 89,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 749,62 2,9% -2,7% -8,3% 6,8% 42,3% 87,1%
Hang Seng 25 335,95 1,1% -2,6% -5,3% -1,1% 8,5% -9,2%
CSI 300 4 537,47 1,4% -2,6% -4,2% -2,0% 15,4% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 22 957,08 1,4% -2,3% -8,8% -6,3% -0,7% 57,0%
CAC 7 846,55 1,3% -1,5% -8,3% -3,7% -3,2% 31,8%
FTSE 10 106,84 1,4% -1,9% -6,5% 1,8% 16,7% 51,4%
FTSE MIB 44 013,29 1,5% -1,6% -6,7% -2,1% 11,8% 81,7%
IBEX 17 169,9 1,5% -0,7% -7,0% -0,8% 27,3% 104,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 235,6 1,3% 1,6% -2,2% 11,9% 35,6% 181,3%
ATX 5 404,63 2,6% -0,4% -6,3% 1,5% 26,6% 74,2%
PX 2 537,85 1,6% -2,2% -5,4% -5,5% 19,9% 134,3%
Magyar blue chipek              
OTP 36 720 2,1% 0,7% -8,2% 4,6% 41,0% 170,8%
Mol 4 000 -0,1% 6,3% 13,6% 36,1% 36,3% 81,8%
Richter 11 950 2,8% 0,6% 0,3% 21,1% 12,3% 36,3%
Magyar Telekom 2 055 0,0% 1,5% -0,2% 14,7% 17,4% 404,9%
Nyersanyagok              
WTI 91,51 -1,8% -4,7% 40,1% 59,8% 31,7% 56,4%
Brent 103,52 0,0% -5,0% 45,9% 70,1% 41,5% 67,6%
Arany 4 553,74 3,2% -6,6% -12,3% 5,3% 50,6% 163,1%
Devizák              
EURHUF 386,7 -1,3% -1,3% 2,9% 0,7% -3,2% 6,1%
USDHUF 334,2264 -1,2% -1,8% 5,0% 2,2% -9,6% 8,0%
GBPHUF 447,2500 -0,8% -1,8% 3,8% 1,5% -6,6% 5,2%
EURUSD 1,1570 -0,1% 0,5% -2,0% -1,5% 7,1% -1,7%
USDJPY 158,9050 0,0% -0,4% 1,6% 1,4% 6,1% 45,6%
GBPUSD 1,3372 -0,1% 0,4% -1,2% -0,6% 3,3% -2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 301 1,1% 0,1% 4,9% -19,6% -18,5% 38,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 -1,5% 1,4% 6,8% 3,6% 0,1% 167,2%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -2,1% 0,5% 9,5% 2,2% 5,8% -788,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,43 -1,6% 3,1% 14,7% 8,2% 2,8% 176,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

