Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Fájdalmas jövőt vázolt fel a csúcsvezető: még a háború azonnali lezárása sem mentené meg a gazdaságot
A BlackRock és az Apollo Global Management vezetői egy melbourne-i konferencián arra figyelmeztettek, hogy a piacok túlságosan nyugodtan kezelik az iráni háború gazdasági következményeit. Eközben a növekedési és inflációs kockázatok a vártnál jóval súlyosabbak lehetnek - írta a Bloomberg.
Gyenge kezdés Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A milánói börze 0,6 százalékot, a madridi piac pedig 0,4 százalékot esett.
Lefordult a magyar tőzsde
Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is lefordult a nyitás után, miután továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háború kapcsán.
Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma
A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.
Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár
A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,36 százalékot esett, a Hang Seng 2,11 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,68 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,51 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a turisztikai szálláshelyek februári forgalmát közli. Európában a francia és olasz bizalmi indexek, a spanyol negyedik negyedéves GDP második becslése, valamint az eurózóna lakossági és vállalati hiteladatai látnak napvilágot. Kora délután az amerikai új munkanélküli segélykérelmek márciusi száma ad iránymutatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 429,49
|0,7%
|0,4%
|-6,2%
|-3,4%
|9,0%
|42,3%
|S&P 500
|6 591,9
|0,5%
|-0,5%
|-5,1%
|-3,7%
|14,1%
|68,6%
|Nasdaq
|24 162,98
|0,7%
|-1,1%
|-4,6%
|-4,3%
|19,1%
|89,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 749,62
|2,9%
|-2,7%
|-8,3%
|6,8%
|42,3%
|87,1%
|Hang Seng
|25 335,95
|1,1%
|-2,6%
|-5,3%
|-1,1%
|8,5%
|-9,2%
|CSI 300
|4 537,47
|1,4%
|-2,6%
|-4,2%
|-2,0%
|15,4%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 957,08
|1,4%
|-2,3%
|-8,8%
|-6,3%
|-0,7%
|57,0%
|CAC
|7 846,55
|1,3%
|-1,5%
|-8,3%
|-3,7%
|-3,2%
|31,8%
|FTSE
|10 106,84
|1,4%
|-1,9%
|-6,5%
|1,8%
|16,7%
|51,4%
|FTSE MIB
|44 013,29
|1,5%
|-1,6%
|-6,7%
|-2,1%
|11,8%
|81,7%
|IBEX
|17 169,9
|1,5%
|-0,7%
|-7,0%
|-0,8%
|27,3%
|104,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 235,6
|1,3%
|1,6%
|-2,2%
|11,9%
|35,6%
|181,3%
|ATX
|5 404,63
|2,6%
|-0,4%
|-6,3%
|1,5%
|26,6%
|74,2%
|PX
|2 537,85
|1,6%
|-2,2%
|-5,4%
|-5,5%
|19,9%
|134,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 720
|2,1%
|0,7%
|-8,2%
|4,6%
|41,0%
|170,8%
|Mol
|4 000
|-0,1%
|6,3%
|13,6%
|36,1%
|36,3%
|81,8%
|Richter
|11 950
|2,8%
|0,6%
|0,3%
|21,1%
|12,3%
|36,3%
|Magyar Telekom
|2 055
|0,0%
|1,5%
|-0,2%
|14,7%
|17,4%
|404,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,51
|-1,8%
|-4,7%
|40,1%
|59,8%
|31,7%
|56,4%
|Brent
|103,52
|0,0%
|-5,0%
|45,9%
|70,1%
|41,5%
|67,6%
|Arany
|4 553,74
|3,2%
|-6,6%
|-12,3%
|5,3%
|50,6%
|163,1%
|Devizák
|EURHUF
|386,7
|-1,3%
|-1,3%
|2,9%
|0,7%
|-3,2%
|6,1%
|USDHUF
|334,2264
|-1,2%
|-1,8%
|5,0%
|2,2%
|-9,6%
|8,0%
|GBPHUF
|447,2500
|-0,8%
|-1,8%
|3,8%
|1,5%
|-6,6%
|5,2%
|EURUSD
|1,1570
|-0,1%
|0,5%
|-2,0%
|-1,5%
|7,1%
|-1,7%
|USDJPY
|158,9050
|0,0%
|-0,4%
|1,6%
|1,4%
|6,1%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3372
|-0,1%
|0,4%
|-1,2%
|-0,6%
|3,3%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 301
|1,1%
|0,1%
|4,9%
|-19,6%
|-18,5%
|38,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|-1,5%
|1,4%
|6,8%
|3,6%
|0,1%
|167,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-2,1%
|0,5%
|9,5%
|2,2%
|5,8%
|-788,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,43
|-1,6%
|3,1%
|14,7%
|8,2%
|2,8%
|176,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
