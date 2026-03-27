A 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén

Lefordult a magyar tőzsde, a blue chipek a Richter kivételével esnek, de igazán nagy mozgások a midcap részvények piacán vannak, különösen a 4iG esik, amely a második legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén.

A kereskedési nap felénél

a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban áll.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, ez alól kivételt képez a Richter, amelynek árfolyama 0,6 százalékos pluszban áll. A Mol árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot esett. Míg az OTP árfolyama 0,6 százalékos mínuszban van az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 12,1 százalékot esett, az Opus árfolyama pedig 0,6 százalékkal esett. A legjobban ma a Zwack részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Richter és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

