Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne és időpontja Richter Központ, 2026. április 29. szerda 11 óra, mely az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben - azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz magasabb létszám szükséges – határozatképes.

A napirendi pontok között szerepel az igazgatóság, a felügyelőbizottság, az auditbizottság és a könyvvizsgáló jelentése, a konszolidált és egyedi beszámoló elfogadása. Döntés születik a 2025. évi adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről, valamint az igazgatóság felhatalmazásáról a társaság stratégiájához illeszkedő befektetési és finanszírozási döntések meghozatalára.

Tavaly részvényenként 509 forintos osztalékot fizetett a Richter, a Refinitiv szerint az elemzői várakozások átlaga 608 forint.

Igazgatósági tagokat és könyvvizsgálót is választanak a részvényesek.

