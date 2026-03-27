Április 29-én tartja éves rendes közgyűlését a Masterplast
Április 29-én tartja éves rendes közgyűlését a Masterplast

A Masterplast 2026. április 29-én 11:00 órai kezdettel hívta össze éves rendes közgyűlését – derül ki a ma közzétett meghívóból.

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2026. május 13-án 11:00 órától a fentiekben megjelölt eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a 2025. év beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a társaságirányítási jelentés elfogadása, a MRP-részvényjuttatási rendszer irányelveinek meghatározása, az igazgatóság felhatalmazása saját részvények  vásárlására, valamint igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok megválasztása.

Járműipar 2026

