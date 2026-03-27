Csúnyát esett ma több magyar részvény
Bár a blue chipek többsége emelkedett ma, a BUX mégis mínuszban zárt. Ez egyrészt betudható az OTP-nek, melynek árfolyama 1 százalékot esett, azonban a lefelé húzta az indexet több midcap is, mint a 4iG vagy az Opus, melyeknek árfolyama igen komoly mínuszban zárt.
Ma a BUX-index 0,6 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Mol árfolyama 0,7 százalékos pluszban zárt, a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama stagnált, míg az OTP árfolyama 1,0 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Opus papírjai álltak, amelyek árfolyama 12,2 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama pedig 9,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

