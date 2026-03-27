Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Vannak még itt nagy mozgások a magyar tőzsdén
A 4iG-val együtt esik a Rába is, az árfolyam 5 százalékos mínuszban áll.
Az MBH részvényeit szintén adják, de kis forgalom mellett, 6,6 százalékos a mínusz.
Megütötték a Waberer’s papírjait is, a részvény 7,7 százalékos mínusznál tart.
Megkapta a várva várt engedélyt a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer érkezhet
A Richter Gedeon bejelentette, hogy az európai gyógyszerhatóság forgalombahozatali engedélyt adott a Fylrevy nevű készítményre, amelyet korábban Donseta néven fejlesztettek. A gyógyszer hatóanyaga az estetrol (E4), és hormonpótló terápiaként (HRT) alkalmazható a posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Nagy esésben az Opus is
Ütik az Opus részvényeit is a pénteki kereskedésben, jelenleg 7,4 százalékos mínuszban áll a részvény.
A forgalom az átlagosnál jóval magasabb a papírok piacán.
4iG: -16%
A 4iG árfolyama már 16 százalékos mínuszban áll az átlagoshoz képest mintegy kétszeres piaci forgalom mellett.
Határozott esések Európában
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a reggeli kis mozgások után már határozott esés látszik kirajzolódni, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,9 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC-40 0,5 százalékot veszített értékéből.
Tovább szakad a 4iG - Mi történik?
Ütik tovább a 4iG részvényeit a péntek reggeli kereskedésben, az árfolyam több mint 10 százalékot esett az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a tavaly novemberi csúcshoz képest lefeleződött a részvény. Mutatjuk, mi állhat az esés mögött.
Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama
Mérsékelt mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis eséssel indította a kereskedést. A 4iG árfolyama tovább zuhan a tegnapi mélyrepülés után és esik az Opus is.
Megvan, mikor tartja közgyűlését a BIF
2026. április 30-án (csütörtökön) 10:00 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését a BIF - tették közzé a BÉT-en.
Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
A Macquarie Group elemzői szerint az olajár akár a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt is elérheti, ha az Irán elleni háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad - írja a Bloomberg.
Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben
Emelkedtek a kínai bankok részvényei a hongkongi tőzsdén, a hátterében egy kiszivárgott hír áll, miszerint a szabályozó hatóság fontolgatja a tulajdonosi korlátozások enyhítését. Egy ilyen lépés szélesebb tőkebevonási lehetőségeket nyitna meg a hitelintézetek előtt - írja a Reuters.
Drágul az arany
A nemesfémek emelkednek ma reggel, az arany közel 2 százalékos drágulást mutat, az ezüst és a réz szintén pluszban áll.
Esik az olajár
Az olajár kismértékben esik ma reggel, a brent 0,4 százalékos mínuszban, 101,5 dolláron tartózkodik, míg a WTI 0,6 százalékot esett, 94 dollárra.
Felemás mozgások Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, a Kopsi 0,4 százalékot esett, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite szintén 0,7 százalékot emelkedett.
- Emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE sintén 0,5 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones az S&P 500 és a Nasdaq is 0,5 százalékos pluszt vetít előre a nyitásra.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári foglalkoztatottsági és népmozgalmi adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton hajnalban a kínai ipari vállalatok profitadataival indul a nap, majd az európai piacokon a brit kiskereskedelmi forgalom, a spanyol infláció és az eurózóna inflációs várakozásai lesznek a főszerepben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 77,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 960,11
|-1,0%
|-0,1%
|-7,1%
|-4,4%
|8,3%
|39,0%
|S&P 500
|6 477,16
|-1,7%
|-2,0%
|-6,2%
|-5,4%
|13,4%
|63,0%
|Nasdaq
|23 586,99
|-2,4%
|-3,2%
|-5,8%
|-6,6%
|18,4%
|81,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 603,65
|-0,3%
|0,4%
|-8,8%
|6,5%
|41,0%
|83,7%
|Hang Seng
|24 856,43
|-1,9%
|-2,5%
|-5,8%
|-3,0%
|5,8%
|-12,3%
|CSI 300
|4 477,53
|-1,3%
|-2,3%
|-5,3%
|-3,3%
|14,2%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 612,97
|-1,5%
|-1,0%
|-10,6%
|-7,7%
|-1,0%
|53,3%
|CAC
|7 769,31
|-1,0%
|-0,5%
|-9,9%
|-4,7%
|-3,3%
|29,7%
|FTSE
|9 972,17
|-1,3%
|-0,9%
|-8,1%
|0,4%
|14,8%
|47,9%
|FTSE MIB
|43 701,84
|-0,7%
|0,0%
|-7,9%
|-2,8%
|11,9%
|79,2%
|IBEX
|16 962,9
|-1,2%
|0,3%
|-8,3%
|-2,0%
|26,3%
|99,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 510,7
|-1,4%
|0,6%
|-3,4%
|10,3%
|32,8%
|177,2%
|ATX
|5 366,9
|-0,7%
|2,0%
|-6,9%
|0,8%
|25,4%
|70,6%
|PX
|2 512,98
|-1,0%
|-1,6%
|-5,4%
|-6,4%
|17,6%
|129,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 050
|-1,8%
|-0,6%
|-9,0%
|2,7%
|37,0%
|167,4%
|Mol
|3 968
|-0,8%
|4,1%
|12,7%
|35,0%
|32,6%
|78,6%
|Richter
|11 840
|-0,9%
|1,3%
|0,1%
|20,0%
|12,5%
|34,8%
|Magyar Telekom
|2 070
|0,7%
|3,0%
|-5,7%
|15,5%
|18,6%
|408,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,18
|5,1%
|0,1%
|47,7%
|68,0%
|37,3%
|64,4%
|Brent
|107,69
|5,0%
|1,3%
|52,1%
|77,0%
|45,8%
|66,7%
|Arany
|4 440,07
|-2,5%
|-3,6%
|-14,2%
|2,7%
|47,1%
|156,2%
|Devizák
|EURHUF
|387,9
|0,3%
|-1,2%
|3,1%
|1,0%
|-3,2%
|6,9%
|USDHUF
|336,1061
|0,6%
|-1,4%
|5,4%
|2,8%
|-9,5%
|9,3%
|GBPHUF
|448,5801
|0,3%
|-0,9%
|4,4%
|1,8%
|-6,6%
|5,8%
|EURUSD
|1,1541
|-0,3%
|0,2%
|-2,2%
|-1,7%
|7,0%
|-2,2%
|USDJPY
|159,2050
|0,0%
|0,6%
|2,0%
|1,6%
|5,7%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3352
|-0,1%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,7%
|3,6%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 779
|-3,5%
|-1,6%
|1,9%
|-22,5%
|-20,9%
|24,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,42
|2,4%
|4,0%
|10,3%
|6,0%
|1,6%
|165,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|3,9%
|4,0%
|14,3%
|6,2%
|10,1%
|-879,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,38
|-0,7%
|-0,3%
|13,7%
|7,4%
|2,9%
|172,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.
Történelmi mélypontra esett a születésszám
Továbbra is gyengék a demográfiai folyamatok.
Kiderült a sikeres fogyás titka: ezt az alapvető hibát követik el sokan a diéta során
Meglepő eredményt hozott egy friss kutatás.
A Kreml intenzív hibrid műveletet indított Magyarországon – dermesztő lépésekről érkeztek jelentések
Az április 12-i választások előtt aktivizálták magukat az oroszok: itt a Matrjoska.
Megszületett a paktum, de a legkényesebb részt kihagyták: itt a félmegoldás a kaotikus patthelyzetre Amerikában
Pénteken hajnalban szavazták meg.
Pénteken hajnalban szavazták meg.
Őrült tempóban pörgeti fel a rakétagyártást a védelmi nagyvállalat
A közel-keleti konfliktus és az ukrajnai háború miatt.
Teljesen eltemették őket, politikai krízis van, mégis kimászik az adóssághegy alól Európa káoszmestere
Sokkal gyorsabban csökkentették a költségvetési hiányt, mint bárki remélni merte volna.
Újabb döfést vitt be a JP Morgan a magánhitelalapoknak, miközben maga is elindított egy újat
Átvizsgálta hitelportfólióját a legnagyobb amerikai bank, majd döntést hozott.
Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t? Jól sikerültek az első tesztek
Az Egyesült Államokban vezették be először, újabb piacok jönnek.
Élelmezési kérdés is lehet a korallzátonyok helyreállítása
A világ népessége mára meghaladta a 8,3 milliárd főt, miközben sok régióban továbbra is komoly problémát jelent az alultápláltság. Az élelmiszerforrások egyre sz
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?