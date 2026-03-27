  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nagy mozgások a magyar tőzsdén
Üzlet

Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Portfolio
Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak, majd a délelőtt folyamán lefordultak. A BUX kis csökkenéssel nyitott, nagyobb mozgást a 4iG és az Opus mutat a nyitást követő percekben. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé esik ma reggel, míg a nemesfémek emelkednek.
Megosztás

Vannak még itt nagy mozgások a magyar tőzsdén

A 4iG-val együtt esik a Rába is, az árfolyam 5 százalékos mínuszban áll.

Az MBH részvényeit szintén adják, de kis forgalom mellett, 6,6 százalékos a mínusz.

Megütötték a Waberer’s papírjait is, a részvény 7,7 százalékos mínusznál tart.

Megosztás

Megkapta a várva várt engedélyt a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer érkezhet

A Richter Gedeon bejelentette, hogy az európai gyógyszerhatóság forgalombahozatali engedélyt adott a Fylrevy nevű készítményre, amelyet korábban Donseta néven fejlesztettek. A gyógyszer hatóanyaga az estetrol (E4), és hormonpótló terápiaként (HRT) alkalmazható a posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

Tovább a cikkhez
Megkapta a várva várt engedélyt a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer érkezhet
Megosztás

Nagy esésben az Opus is

Ütik az Opus részvényeit is a pénteki kereskedésben, jelenleg 7,4 százalékos mínuszban áll a részvény.

A forgalom az átlagosnál jóval magasabb a papírok piacán.

opusarfolyam
Megosztás

4iG: -16%

A 4iG árfolyama már 16 százalékos mínuszban áll az átlagoshoz képest mintegy kétszeres piaci forgalom mellett.

Megosztás

Határozott esések Európában

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a reggeli kis mozgások után már határozott esés látszik kirajzolódni, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,9 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC-40 0,5 százalékot veszített értékéből.

Megosztás

Tovább szakad a 4iG - Mi történik?

Ütik tovább a 4iG részvényeit a péntek reggeli kereskedésben, az árfolyam több mint 10 százalékot esett az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a tavaly novemberi csúcshoz képest lefeleződött a részvény. Mutatjuk, mi állhat az esés mögött.

Tovább a cikkhez
Tovább szakad a 4iG - Mi történik?
Megosztás

Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama

Mérsékelt mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis eséssel indította a kereskedést. A 4iG árfolyama tovább zuhan a tegnapi mélyrepülés után és esik az Opus is.

Tovább a cikkhez
Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama
Megosztás

Megvan, mikor tartja közgyűlését a BIF

2026. április 30-án (csütörtökön) 10:00 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését a BIF - tették közzé a BÉT-en.

Tovább a cikkhez
Megvan, mikor tartja közgyűlését a BIF
Megosztás

Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!

A Macquarie Group elemzői szerint az olajár akár a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt is elérheti, ha az Irán elleni háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
Megosztás

Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben

Emelkedtek a kínai bankok részvényei a hongkongi tőzsdén, a hátterében egy kiszivárgott hír áll, miszerint a szabályozó hatóság fontolgatja a tulajdonosi korlátozások enyhítését. Egy ilyen lépés szélesebb tőkebevonási lehetőségeket nyitna meg a hitelintézetek előtt - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben
Megosztás

Drágul az arany

A nemesfémek emelkednek ma reggel, az arany közel 2 százalékos drágulást mutat, az ezüst és a réz szintén pluszban áll.

glod
Megosztás

Esik az olajár

Az olajár kismértékben esik ma reggel, a brent 0,4 százalékos mínuszban, 101,5 dolláron tartózkodik, míg a WTI 0,6 százalékot esett, 94 dollárra.

brent
Megosztás

Felemás mozgások Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, a Kopsi 0,4 százalékot esett, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite szintén 0,7 százalékot emelkedett.
  • Emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE sintén 0,5 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones az S&P 500 és a Nasdaq is 0,5 százalékos pluszt vetít előre a nyitásra.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári foglalkoztatottsági és népmozgalmi adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton hajnalban a kínai ipari vállalatok profitadataival indul a nap, majd az európai piacokon a brit kiskereskedelmi forgalom, a spanyol infláció és az eurózóna inflációs várakozásai lesznek a főszerepben.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 77,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 960,11 -1,0% -0,1% -7,1% -4,4% 8,3% 39,0%
S&P 500 6 477,16 -1,7% -2,0% -6,2% -5,4% 13,4% 63,0%
Nasdaq 23 586,99 -2,4% -3,2% -5,8% -6,6% 18,4% 81,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 603,65 -0,3% 0,4% -8,8% 6,5% 41,0% 83,7%
Hang Seng 24 856,43 -1,9% -2,5% -5,8% -3,0% 5,8% -12,3%
CSI 300 4 477,53 -1,3% -2,3% -5,3% -3,3% 14,2% -11,1%
Európai részvényindexek              
DAX 22 612,97 -1,5% -1,0% -10,6% -7,7% -1,0% 53,3%
CAC 7 769,31 -1,0% -0,5% -9,9% -4,7% -3,3% 29,7%
FTSE 9 972,17 -1,3% -0,9% -8,1% 0,4% 14,8% 47,9%
FTSE MIB 43 701,84 -0,7% 0,0% -7,9% -2,8% 11,9% 79,2%
IBEX 16 962,9 -1,2% 0,3% -8,3% -2,0% 26,3% 99,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 510,7 -1,4% 0,6% -3,4% 10,3% 32,8% 177,2%
ATX 5 366,9 -0,7% 2,0% -6,9% 0,8% 25,4% 70,6%
PX 2 512,98 -1,0% -1,6% -5,4% -6,4% 17,6% 129,6%
Magyar blue chipek              
OTP 36 050 -1,8% -0,6% -9,0% 2,7% 37,0% 167,4%
Mol 3 968 -0,8% 4,1% 12,7% 35,0% 32,6% 78,6%
Richter 11 840 -0,9% 1,3% 0,1% 20,0% 12,5% 34,8%
Magyar Telekom 2 070 0,7% 3,0% -5,7% 15,5% 18,6% 408,0%
Nyersanyagok              
WTI 96,18 5,1% 0,1% 47,7% 68,0% 37,3% 64,4%
Brent 107,69 5,0% 1,3% 52,1% 77,0% 45,8% 66,7%
Arany 4 440,07 -2,5% -3,6% -14,2% 2,7% 47,1% 156,2%
Devizák              
EURHUF 387,9 0,3% -1,2% 3,1% 1,0% -3,2% 6,9%
USDHUF 336,1061 0,6% -1,4% 5,4% 2,8% -9,5% 9,3%
GBPHUF 448,5801 0,3% -0,9% 4,4% 1,8% -6,6% 5,8%
EURUSD 1,1541 -0,3% 0,2% -2,2% -1,7% 7,0% -2,2%
USDJPY 159,2050 0,0% 0,6% 2,0% 1,6% 5,7% 45,3%
GBPUSD 1,3352 -0,1% -0,1% -1,2% -0,7% 3,6% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 779 -3,5% -1,6% 1,9% -22,5% -20,9% 24,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,42 2,4% 4,0% 10,3% 6,0% 1,6% 165,9%
10 éves német állampapírhozam 3,04 3,9% 4,0% 14,3% 6,2% 10,1% -879,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,38 -0,7% -0,3% 13,7% 7,4% 2,9% 172,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?

Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

Megosztás

Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Tovább a cikkhez
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility