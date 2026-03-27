Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Egyre lejjebb a BUX
A magyar tőzsdén sem szebb a kép, a BUX már 1,2 százalékos mínuszban áll, a blue chipek is esnek a Richter kivételével, az OTP 1,6 százalékkal került lejjebb.
A nap legrosszabbul teljesítő részvényei között van az Opus, 13 százalékos eséssel, a 4iG jelenleg 11 százalékos mínusznál tart (bár napközben volt már 16 százalék feletti esésnél is), az Épduffer és az Appenin pedig közel 10 százalékot zuhant.
Tovább esnek az amerikai indexek
Csökkenéssel nyitottak az európai tőzsdék, a Dow 1 százalékos, az S&P 500 szintén 1 százalékos, a Nasdaq 1,3 százalékos mínuszban áll. Jó úton haladnak afelé az amerikai indexek, hogy az ötödik eső hetet zárják, a Nasdaq 100 már korrekciós fázisban van, az októberi csúcshoz képest 11 százalékos eséssel és a Dow is elérte a 10 százalékos mínuszt februárban felállított történelmi csúcsáról.
Megvan, mikor tartja közgyűlését az AutoWallis
2026. április 29., 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését az AutoWallis – derül ki a ma publikált meghívóból.
Változás jön az Épduffer vezetőségében
Az Épduffer igazgatóságának mai ülése a gazdasági vezérigazgató-helyettesi és a stratégiai vezérigazgató-helyettesi pozíciókat megszüntette és általános vezérigazgató-helyettesi pozíciót hozott létre – derül ki a vállalat közleményéből.
Az általános vezérigazgató-helyettesi munkakört 2026. április 1. napjától határozatlan időtartamra Solti Balázs Pál tölti be, akit az igazgatóság feljogosított a társaság együttes cégjegyzésére és képviseletére.
Április 29-én tartja éves rendes közgyűlését a Masterplast
A Masterplast 2026. április 29-én 11:00 órai kezdettel hívta össze éves rendes közgyűlését – derül ki a ma közzétett meghívóból.
Miért zuhan a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Második napja zuhannak a 4iG részvényei, nagy forgalommal, az esés azt követően gyorsult be, hogy kedvezőtlen EU-s döntés született a magyar SAFE-programról. Jászai Gellért a Portfolio-nak villáminterjúban mondta el, hogy ennek milyen jelentősége van a 4iG üzletmenetére nézve, és hogy mennyiben befolyásolhatja a kilátásokat a közelgő magyar választás. A 4iG ma friss megrendelésállomány-adatokat is közölt az űr-és védelmi üzletágra.
Újra emelkedik az olajár
Emelkedésbe fordult az olajár, Trump bejelentése, miszerint 10 napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, nem nyugtatta meg a kínálat miatt aggódó befektetőket.
A brent ismét 110 dollár fölé került,
2,9 százalékot emelkedett, míg a WTI 2,5 százalékos pluszban, 96,9 dolláron áll.
A 4iG a második legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén
Lefordult a magyar tőzsde, a blue chipek a Richter kivételével esnek, de igazán nagy mozgások a midcap részvények piacán vannak, különösen a 4iG esik, amely a második legnagyobb forgalmú részvény ma a magyar tőzsdén.
Nagy döntés előtt a Graphisoft Park részvényesei, hatalmas osztalék sorsa forog kockán
Izgalmasnak ígérkezik a Graphisoft Park április 29-i közgyűlése, ugyanis a részvényeseknek egy fontos kérdésben kell döntenie: a tavalyi ingatlanértékesítésből származó egyszeri nyereség felhasználásáról. Jelen állás szerint két lehetőség van: az egészet kifizetik a részvényeseknek, akiknek így a szokásos osztalékon felül busás rendkívüli kifizetés üti a markát; vagy végtörlesztenek belőle egy hitelt, amely hosszabb távon javíthatja a cég eredményességét. A döntés egyáltalán nem egyértelmű, mindkét opció mellett lehet érvelni. A részletekről kérdeztük Bojár Gábort, a Graphisoft Park alapítóját, igazgatótanácsának elnökét.
A Richter és a Telekom emelkedik
Bár a midcap részvényeknél látunk masszív eséseket a magyar tőzsdén, a blue chipek alig mozdulnak ma, így a BUX mindössze 0,3 százalékos mínuszban áll. A Richter és a Telekom még emelkedik is, 0,9, illetve 0,2 százalékkal, a Mol stagnál, az OTP pedig kismértékben, 0,3 százalékot esett.
Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter
A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.
Vannak még itt nagy mozgások a magyar tőzsdén
A 4iG-val együtt esik a Rába is, az árfolyam 5 százalékos mínuszban áll.
Az MBH részvényeit szintén adják, de kis forgalom mellett, 6,6 százalékos a mínusz.
Megütötték a Waberer’s papírjait is, a részvény 7,7 százalékos mínusznál tart.
Megkapta a várva várt engedélyt a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer érkezhet
A Richter Gedeon bejelentette, hogy az európai gyógyszerhatóság forgalombahozatali engedélyt adott a Fylrevy nevű készítményre, amelyet korábban Donseta néven fejlesztettek. A gyógyszer hatóanyaga az estetrol (E4), és hormonpótló terápiaként (HRT) alkalmazható a posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.
Nagy esésben az Opus is
Ütik az Opus részvényeit is a pénteki kereskedésben, jelenleg 7,4 százalékos mínuszban áll a részvény.
A forgalom az átlagosnál jóval magasabb a papírok piacán.
4iG: -16%
A 4iG árfolyama már 16 százalékos mínuszban áll az átlagoshoz képest mintegy kétszeres piaci forgalom mellett.
Határozott esések Európában
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, a reggeli kis mozgások után már határozott esés látszik kirajzolódni, a Stoxx 600 0,7 százalékkal, a DAX 0,9 százalékkal, az FTSE-100 0,3 százalékkal került lejjebb, a CAC-40 0,5 százalékot veszített értékéből.
Tovább szakad a 4iG - Mi történik?
Ütik tovább a 4iG részvényeit a péntek reggeli kereskedésben, az árfolyam több mint 10 százalékot esett az átlagosnál magasabb forgalom mellett, amivel a tavaly novemberi csúcshoz képest lefeleződött a részvény. Mutatjuk, mi állhat az esés mögött.
Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama
Mérsékelt mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis eséssel indította a kereskedést. A 4iG árfolyama tovább zuhan a tegnapi mélyrepülés után és esik az Opus is.
Megvan, mikor tartja közgyűlését a BIF
2026. április 30-án (csütörtökön) 10:00 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését a BIF - tették közzé a BÉT-en.
Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
A Macquarie Group elemzői szerint az olajár akár a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt is elérheti, ha az Irán elleni háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad - írja a Bloomberg.
Megugrott a kínai bankok részvényárfolyama: nagy horderejű szabályozói tervek a háttérben
Emelkedtek a kínai bankok részvényei a hongkongi tőzsdén, a hátterében egy kiszivárgott hír áll, miszerint a szabályozó hatóság fontolgatja a tulajdonosi korlátozások enyhítését. Egy ilyen lépés szélesebb tőkebevonási lehetőségeket nyitna meg a hitelintézetek előtt - írja a Reuters.
Drágul az arany
A nemesfémek emelkednek ma reggel, az arany közel 2 százalékos drágulást mutat, az ezüst és a réz szintén pluszban áll.
Esik az olajár
Az olajár kismértékben esik ma reggel, a brent 0,4 százalékos mínuszban, 101,5 dolláron tartózkodik, míg a WTI 0,6 százalékot esett, 94 dollárra.
Felemás mozgások Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, a Kopsi 0,4 százalékot esett, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite szintén 0,7 százalékot emelkedett.
- Emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE sintén 0,5 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones az S&P 500 és a Nasdaq is 0,5 százalékos pluszt vetít előre a nyitásra.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári foglalkoztatottsági és népmozgalmi adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton hajnalban a kínai ipari vállalatok profitadataival indul a nap, majd az európai piacokon a brit kiskereskedelmi forgalom, a spanyol infláció és az eurózóna inflációs várakozásai lesznek a főszerepben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 77,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 960,11
|-1,0%
|-0,1%
|-7,1%
|-4,4%
|8,3%
|39,0%
|S&P 500
|6 477,16
|-1,7%
|-2,0%
|-6,2%
|-5,4%
|13,4%
|63,0%
|Nasdaq
|23 586,99
|-2,4%
|-3,2%
|-5,8%
|-6,6%
|18,4%
|81,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 603,65
|-0,3%
|0,4%
|-8,8%
|6,5%
|41,0%
|83,7%
|Hang Seng
|24 856,43
|-1,9%
|-2,5%
|-5,8%
|-3,0%
|5,8%
|-12,3%
|CSI 300
|4 477,53
|-1,3%
|-2,3%
|-5,3%
|-3,3%
|14,2%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 612,97
|-1,5%
|-1,0%
|-10,6%
|-7,7%
|-1,0%
|53,3%
|CAC
|7 769,31
|-1,0%
|-0,5%
|-9,9%
|-4,7%
|-3,3%
|29,7%
|FTSE
|9 972,17
|-1,3%
|-0,9%
|-8,1%
|0,4%
|14,8%
|47,9%
|FTSE MIB
|43 701,84
|-0,7%
|0,0%
|-7,9%
|-2,8%
|11,9%
|79,2%
|IBEX
|16 962,9
|-1,2%
|0,3%
|-8,3%
|-2,0%
|26,3%
|99,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 510,7
|-1,4%
|0,6%
|-3,4%
|10,3%
|32,8%
|177,2%
|ATX
|5 366,9
|-0,7%
|2,0%
|-6,9%
|0,8%
|25,4%
|70,6%
|PX
|2 512,98
|-1,0%
|-1,6%
|-5,4%
|-6,4%
|17,6%
|129,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 050
|-1,8%
|-0,6%
|-9,0%
|2,7%
|37,0%
|167,4%
|Mol
|3 968
|-0,8%
|4,1%
|12,7%
|35,0%
|32,6%
|78,6%
|Richter
|11 840
|-0,9%
|1,3%
|0,1%
|20,0%
|12,5%
|34,8%
|Magyar Telekom
|2 070
|0,7%
|3,0%
|-5,7%
|15,5%
|18,6%
|408,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,18
|5,1%
|0,1%
|47,7%
|68,0%
|37,3%
|64,4%
|Brent
|107,69
|5,0%
|1,3%
|52,1%
|77,0%
|45,8%
|66,7%
|Arany
|4 440,07
|-2,5%
|-3,6%
|-14,2%
|2,7%
|47,1%
|156,2%
|Devizák
|EURHUF
|387,9
|0,3%
|-1,2%
|3,1%
|1,0%
|-3,2%
|6,9%
|USDHUF
|336,1061
|0,6%
|-1,4%
|5,4%
|2,8%
|-9,5%
|9,3%
|GBPHUF
|448,5801
|0,3%
|-0,9%
|4,4%
|1,8%
|-6,6%
|5,8%
|EURUSD
|1,1541
|-0,3%
|0,2%
|-2,2%
|-1,7%
|7,0%
|-2,2%
|USDJPY
|159,2050
|0,0%
|0,6%
|2,0%
|1,6%
|5,7%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3352
|-0,1%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,7%
|3,6%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 779
|-3,5%
|-1,6%
|1,9%
|-22,5%
|-20,9%
|24,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,42
|2,4%
|4,0%
|10,3%
|6,0%
|1,6%
|165,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|3,9%
|4,0%
|14,3%
|6,2%
|10,1%
|-879,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,38
|-0,7%
|-0,3%
|13,7%
|7,4%
|2,9%
|172,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.
