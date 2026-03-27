Esés az amerikai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Felemás mozgások Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,7 százalékos mínuszban áll, a Kopsi 0,4 százalékot esett, a Hang Seng 0,7 százalékos pluszban van, míg a Shanghai Composite szintén 0,7 százalékot emelkedett.
- Emelkedésekkel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,6 százalékot emelkedhet, a CAC 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE sintén 0,5 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones az S&P 500 és a Nasdaq is 0,5 százalékos pluszt vetít előre a nyitásra.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza a KSH a februári foglalkoztatottsági és népmozgalmi adatokat teszi közzé. Nemzetközi fronton hajnalban a kínai ipari vállalatok profitadataival indul a nap, majd az európai piacokon a brit kiskereskedelmi forgalom, a spanyol infláció és az eurózóna inflációs várakozásai lesznek a főszerepben.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 77,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 960,11
|-1,0%
|-0,1%
|-7,1%
|-4,4%
|8,3%
|39,0%
|S&P 500
|6 477,16
|-1,7%
|-2,0%
|-6,2%
|-5,4%
|13,4%
|63,0%
|Nasdaq
|23 586,99
|-2,4%
|-3,2%
|-5,8%
|-6,6%
|18,4%
|81,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 603,65
|-0,3%
|0,4%
|-8,8%
|6,5%
|41,0%
|83,7%
|Hang Seng
|24 856,43
|-1,9%
|-2,5%
|-5,8%
|-3,0%
|5,8%
|-12,3%
|CSI 300
|4 477,53
|-1,3%
|-2,3%
|-5,3%
|-3,3%
|14,2%
|-11,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 612,97
|-1,5%
|-1,0%
|-10,6%
|-7,7%
|-1,0%
|53,3%
|CAC
|7 769,31
|-1,0%
|-0,5%
|-9,9%
|-4,7%
|-3,3%
|29,7%
|FTSE
|9 972,17
|-1,3%
|-0,9%
|-8,1%
|0,4%
|14,8%
|47,9%
|FTSE MIB
|43 701,84
|-0,7%
|0,0%
|-7,9%
|-2,8%
|11,9%
|79,2%
|IBEX
|16 962,9
|-1,2%
|0,3%
|-8,3%
|-2,0%
|26,3%
|99,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 510,7
|-1,4%
|0,6%
|-3,4%
|10,3%
|32,8%
|177,2%
|ATX
|5 366,9
|-0,7%
|2,0%
|-6,9%
|0,8%
|25,4%
|70,6%
|PX
|2 512,98
|-1,0%
|-1,6%
|-5,4%
|-6,4%
|17,6%
|129,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 050
|-1,8%
|-0,6%
|-9,0%
|2,7%
|37,0%
|167,4%
|Mol
|3 968
|-0,8%
|4,1%
|12,7%
|35,0%
|32,6%
|78,6%
|Richter
|11 840
|-0,9%
|1,3%
|0,1%
|20,0%
|12,5%
|34,8%
|Magyar Telekom
|2 070
|0,7%
|3,0%
|-5,7%
|15,5%
|18,6%
|408,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,18
|5,1%
|0,1%
|47,7%
|68,0%
|37,3%
|64,4%
|Brent
|107,69
|5,0%
|1,3%
|52,1%
|77,0%
|45,8%
|66,7%
|Arany
|4 440,07
|-2,5%
|-3,6%
|-14,2%
|2,7%
|47,1%
|156,2%
|Devizák
|EURHUF
|387,9
|0,3%
|-1,2%
|3,1%
|1,0%
|-3,2%
|6,9%
|USDHUF
|336,1061
|0,6%
|-1,4%
|5,4%
|2,8%
|-9,5%
|9,3%
|GBPHUF
|448,5801
|0,3%
|-0,9%
|4,4%
|1,8%
|-6,6%
|5,8%
|EURUSD
|1,1541
|-0,3%
|0,2%
|-2,2%
|-1,7%
|7,0%
|-2,2%
|USDJPY
|159,2050
|0,0%
|0,6%
|2,0%
|1,6%
|5,7%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3352
|-0,1%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,7%
|3,6%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 779
|-3,5%
|-1,6%
|1,9%
|-22,5%
|-20,9%
|24,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,42
|2,4%
|4,0%
|10,3%
|6,0%
|1,6%
|165,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|3,9%
|4,0%
|14,3%
|6,2%
|10,1%
|-879,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,38
|-0,7%
|-0,3%
|13,7%
|7,4%
|2,9%
|172,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Elromlott a hangulat: estek a tőzsdék, drágult az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.
