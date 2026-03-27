Fájdalmas bejelentést tett a techóriás: drasztikusan megemelik az egyik legnépszerűbb játékkonzol árát

Az Egyesült Államokban a lemezmeghajtós PS5 ára 549,99 dollárról 649,99 dollárra nő, a digitális változat szintén 100 dolláros emeléssel 599,99 dollárba kerül majd. A PS5 Pro ára eközben 150 dollárral ugrik meg, így 899,99 dollárt kell majd érte fizetni. Az Egyesült Királyságban modellenként 90 fontos (nagyjából 120 dolláros) drágulásra kell számítani, de

az európai és a japán árak is emelkednek.

A Sony a blogbejegyzésében a

globális gazdasági környezet nyomására

hivatkozott. A cég szerint az áremelés elengedhetetlen ahhoz, hogy továbbra is magas színvonalú játékélményt nyújthassanak. A háttérben azonban egy konkrétabb ok húzódik meg, mégpedig a memóriaárak példátlan mértékű emelkedése. A memória a PS5 egyik kulcsfontosságú alkatrésze, az árát jelentősen felhajtotta, hogy a gyártók egyre nagyobb kapacitásokat fordítanak a mesterségesintelligencia-adatközpontok iránti kereslet kielégítésére, miközben a kínálat szűkös marad.

Az Ampere Analysis játékipari kutatási igazgatója a CNBC-nek elmondta, hogy a drágulás elkerülhetetlen volt. Véleménye szerint a Sony alkatrész-beszállítói szerződéseiben rögzített árgarancia lejárhatott. Mivel az árak csökkenésére semmi sem utal, a vállalat kénytelen volt lépni, hogy megvédje az amúgy is szűkös hardveres haszonkulcsát.

A Sony februári gyorsjelentésének ismertetésekor az egyik vezető már jelezte a problémát. Elmondta, hogy a magasabb memóriaköltségek hatását a meglévő PS5-felhasználói bázis monetizálásával kívánják ellensúlyozni. Emellett a szoftverekből és a hálózati szolgáltatásokból származó bevételek növelésére is támaszkodnak.

Szakértők szerint a közeljövőben a Microsoft és a Nintendo is hasonló lépésre kényszerülhet. Utóbbi számára ez különösen kényes lenne, mivel a tavaly megjelent Switch 2 platformot még csak most próbálja bevezetni a piacon, egy esetleges áremelés pedig jelentősen rontaná az új konzol fogadtatását. A közel-keleti háború miatti újabb inflációs hullám pedig tovább fokozhatja az alkatrészárakra nehezedő nyomást.

