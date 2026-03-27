Feltűnt egy AI-chip, amely komoly kihívója lehet az Nvidiának

A Huawei új mesterségesintelligencia-chipje, az Ascend 950PR kiválóan teljesített az ügyféltesztek során. A kínai techóriások, köztük a ByteDance és az Alibaba, már megrendeléseket terveznek leadni. Ez fontos mérföldkő a vállalat számára, amellyel megingathatja az Nvidia dominanciáját a kínai piacon.

A sencsenyi központú cégnek a korábbi csúcskategóriás chipjét, az Ascend 910C-t a kormányzati ösztönzők ellenére sem sikerült nagy mennyiségben értékesítenie a kínai magánszektor nagyvállalatai számára. Az új 950PR esetében azonban gyökeresen más a helyzet. Jól értesült források szerint

a techcégek szélesebb körű alkalmazást terveznek, mivel az új chip jóval kompatibilisebb az Nvidia CUDA szoftverkörnyezetével, emellett rövidebb válaszidőt is kínál.

A Huawei idén mintegy 750 ezer darab 950PR chip szállítását tervezi. A mintapéldányokat már januárban kiküldték a megrendelőknek. A tömeggyártás a jövő hónapban indulhat, a teljeskörű szállítások pedig az év második felében kezdődhetnek meg.

A chip bevezetése az Nvidia számára egy kifejezetten nehéz kínai időszakban történik. Washington számos mesterségesintelligencia-chipet tiltott ki a kínai piacról, attól tartva, hogy a technológia a helyi hadsereg képességeit erősítené. A Trump-kormányzat tavaly ugyan engedélyezte a nagyobb teljesítményű H200-as chipek értékesítését, de szigorú mennyiségi korlátozásokat vezetett be. Bár a H200 megkapta a kínai hatósági jóváhagyást, egyelőre nem világos, hogy mikor juthat be ténylegesen az országba.

A 950PR hagyományos DDR memóriával szerelt változata kártyánként mintegy 50 ezer jüanba (körülbelül 6900 dollárba) kerül, míg a gyorsabb, HBM memóriával ellátott prémium verzió nagyjából 70 ezer jüanba. Fontos újítás, hogy a Huawei ezúttal nem ragaszkodik kizárólag a saját fejlesztésű CANN szoftverkörnyezetéhez. Az új chipek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy az eddig Nvidia-környezetben futó modelljeiket sokkal könnyebben migrálják.

A források szerint a 910C-hez képest a nyers számítási teljesítmény csak kis mértékben nőtt. A lapka valódi erőssége az inferenciafeladatok kezelése, vagyis a már betanított mesterségesintelligencia-modellek futtatása a lekérdezések megválaszolása és a feladatok végrehajtása céljából. Ez az adottság tökéletesen illeszkedik a kínai techszektor aktuális irányváltásához. A hangsúly ugyanis a modellfejlesztésről egyre inkább az éles üzemi alkalmazásra tolódik, amit az OpenClaw nevű, nyílt forráskódú AI-ágens gyors elterjedése is felgyorsított.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images