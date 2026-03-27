Hirdetések áraszthatják el az ingyenes ChatGPT-t? Jól sikerültek az első tesztek

Az AI-startup januárban jelentette be a hirdetések tesztelésének elindítását az Egyesült Államokban, a program az ingyenes felhasználókat és a ChatGPT Go előfizetőket érinti.

A vállalat szóvivője szerint az OpenAI jelenleg több mint 600 hirdetővel dolgozik együtt, és az adatvédelmi, valamint bizalmi mutatókban nem tapasztaltak romlást. Az amerikai ingyenes és Go-felhasználók nagyjából 85 százaléka tartozik a hirdetési célközönségbe. Napi szinten ugyanakkor kevesebb mint 20 százalékuknak jelennek meg ténylegesen reklámok.

A hirdetések a chatbot válaszainak alján kapnak helyet,

és egyértelműen megjelölik őket, így nem befolyásolják a generált tartalmat. A 18 év alatti felhasználók egyáltalán nem látnak reklámokat. Emellett bizonyos érzékeny témák – köztük a politika, az egészségügy és a mentális egészség – környezetében sem jelenítenek meg hirdetéseket.

A kezdeti sikerek ellenére egyes hirdetők elégedetlenek a funkció óvatos és lassú bevezetésével. Az OpenAI szerint a fokozatos tempó tudatos döntés eredménye, mivel a szélesebb körű terjeszkedés előtt finomítani szeretnék a felhasználói élményt. A vállalat mindeközben már Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon is megkezdte a hirdetési tesztelés előkészítését.

Címlapkép forrása: Portfolio