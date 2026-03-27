Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama

Mérsékelt mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis eséssel indította a kereskedést. A 4iG árfolyama tovább zuhan a tegnapi mélyrepülés után és esik az Opus is.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot esett,

így jelenleg 122 193 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,1 százalékot emelkedett. Míg az OTP árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a 4iG indítja a napot.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a PannErgy is felfért a listára ma reggel.

