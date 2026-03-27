Kinyitott a magyar tőzsde, szakad a 4iG és az Opus árfolyama
Mérsékelt mozgásokkal indul a nap az európai tőzsdéken, a BUX kis eséssel indította a kereskedést. A 4iG árfolyama tovább zuhan a tegnapi mélyrepülés után és esik az Opus is.
Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot esett,

így jelenleg 122 193 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került feljebb, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,1 százalékot emelkedett. Míg az OTP árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Gránit Bank és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a PannErgy is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Járműipar 2026

