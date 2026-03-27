Megjött a vészjósló figyelmeztetés Doktor Végzettől: hatalmasat téved, aki békét vár Trumptól, súlyos árat fizethetünk érte

Roubini szerint Trump nem akar mindenáron kiszállni a háborúból. Érvelése szerint a kár már megtörtént. Ha az elnök iráni feltételekkel kötne tűzszünetet, az súlyos politikai vereségnek számítana, ez aláásná a hitelességét, és biztossá tenné a novemberi félidős választásokon elszenvedett vereségét.

A közgazdász szerint Trump éppen ezért az eszkalációt fogja választani. Ebbe beletartozhat Kharg szigetének elfoglalása, valamint az iráni vezetés és a katonai infrastruktúra bombázásának folytatása Izraellel közösen. A kedvező forgatókönyv szerint a háború ugyan elhúzódik, és az olajárak átmenetileg emelkednek, de végül az iráni rezsim összeomlik. Ez hosszabb távon elhozhatja a geopolitikai stabilitás javulását.

A másik lehetséges kimenetel esetén viszont Irán képes marad blokkolni a Hormuzi-szorost,

és támadni tudja az öböl menti olajlétesítményeket. Ez az 1970-es évek stagflációjához hasonló helyzetet teremtene. Roubini hangsúlyozta, hogy az alapforgatókönyve nem a stagfláció vagy a recesszió, hanem a gazdasági növekedés lassulása. Ugyanakkor úgy véli, hogy a piacok túlzottan optimisták Trump békeszándékait illetően.

Roubini arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a Nasdaq index a korrekciós tartomány közelében mozog, és a kötvényhozamok világszerte meredeken emelkednek, a piaci nyomás ezúttal nem feltétlenül kényszeríti visszalépésre Trumpot. Míg korábban az elnök a piacok hatására hajlott a meghátrálásra, most a visszavonulás egyértelmű politikai vereséget jelentene számára. Ez a helyzet gyakorlatilag nem hagy neki mozgásteret.

A közgazdász végkövetkeztetése szerint Trump szemszögéből a konfliktus kiélezése az egyetlen racionális választás. Ha most megáll, biztosan veszít. Ha viszont az eszkaláció mellett dönt, van egy nem elhanyagolható esélye a győzelemre és a politikai túlélésre.

A piacok ugyanakkor nem árazták be megfelelően ennek a kockázatos lépésnek a kedvezőtlen kimenetelét,

vagyis egy elhúzódó háború stagflációs következményeit.

