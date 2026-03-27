Megkapta a várva várt engedélyt a Richter, nők millióinak életét megkönnyítő gyógyszer érkezhet

A döntés szakmai alapját az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottságának (CHMP) pozitív véleménye adta, amelyet 2026. január 30-án jelentettek be. A most megadott forgalombahozatali engedély

automatikusan érvényes az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamennyi tagállamában,

vagyis a készítmény az egész EGT-ben egységes elbírálás alapján kaphat zöld utat.

Az engedély pontosan meghatározza, hogy a Fylrevy milyen betegcsoportoknál és milyen kiszerelésben alkalmazható. Egyrészt hormonpótló terápiaként használható azoknál a posztmenopauzális nőknél, akiknél nem történt méheltávolítás, és az utolsó menstruáció óta legalább 12 hónap eltelt; számukra a Fylrevy 14,2 mg-os és 18,9 mg-os változata áll rendelkezésre. Másrészt a méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők ösztrogénhiányos tüneteinek kezelésére a Fylrevy 18,9 mg-os verziója alkalmazható.

A Richter szerint a jóváhagyás mérföldkő a menopauzával összefüggő állapotok kezelésében, és jól mutatja a vállalat hosszú távú elkötelezettségét a női egészségügy iránt. A cég hangsúlyozza, hogy a posztmenopauzális tünetek világszerte nők millióinak okoznak jelentős életminőség-romlást, miközben ezen a területen a terápiás előrelépés évtizedek óta korlátozott. A Fylrevy a Richter saját fejlesztésű, egyedi estetrol (E4) platformjának második terméke, és a vállalat megfogalmazása szerint tudományos alapokon nyugvó, eredeti megoldást kínál egy ma is sokszor alulkezelt problémára.

A bejelentés kapcsán Turek Péter, a Richter nőgyógyászati üzletágának vezetője kiemelte: a készítmény európai bizottsági jóváhagyása után a

következő kulcslépés a piaci bevezetés, amely a tervek szerint 2026 második felében indul, és a Richter egyik kiemelt fontosságú projektje lesz.

A jóváhagyás azért is fontos, mivel ez egy új originális megoldás, egy terápiás jelentőséggel bíró originális készítmény. A Richternél a nőgyógyászat az egyik olyan üzletág, amely a jövőbeli növekedést biztosíthatja, főként a Vraylar szabadalomvesztését követően, ezért kiemelten hangsúlyos terület, amit akvizíciókkal, k+f-fel is megtámogatott a vállalat.

A Richter részvényei felülteljesítők ma a magyar tőzsdén, 0,4 százalékos pluszban áll az árfolyam.

