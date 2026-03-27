  • Megjelenítés
Megvan, mikor tartja közgyűlését a BIF
Üzlet

Portfolio
2026. április 30-án (csütörtökön) 10:00 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését a BIF - tették közzé a BÉT-en.

A közgyűlés helye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. emelet (Bajcsy Irodaház).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés – az eredeti közgyűlés helyén és változatlan napirenddel – 2026. május 14-én (csütörtökön) 10:00 órakor kerül megtartásra.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepel az igazgatótanács, a könyvvizsgáló, az audit bizottság jelentése, a pénzügyi kimutatások és üzleti jelentések jóváhagyása, döntés az osztalékról és az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény vásárlására. Emellett könyvvizsgálót is választanak a részvényesek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility