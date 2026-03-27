Megvan, mikor tartja közgyűlését az AutoWallis
2026. április 29., 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését az AutoWallis – derül ki a ma publikált meghívóból.

A közgyűlés helyszíne 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34., A épület (Tribe Hotel). Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2026. április 29-én 11:00 órakor változatlan napirendi pontokkal, az eredeti közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra.

A napirendi pontok között szerepel a döntés az éves beszámolókról, az adózott eredmény felhasználásáról, az igazgatóság és a felügyelőbizottság tiszteletdíjának emeléséről, a könyvvizsgáló megválasztásáról, az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére és az alaptőke felemelésére.

