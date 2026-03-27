Miért zuhan a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Második napja zuhannak a 4iG részvényei, nagy forgalommal, az esés azt követően gyorsult be, hogy kedvezőtlen EU-s döntés született a magyar SAFE-programról. Jászai Gellért a Portfolio-nak villáminterjúban mondta el, hogy ennek milyen jelentősége van a 4iG üzletmenetére nézve, és hogy mennyiben befolyásolhatja a kilátásokat a közelgő magyar választás. A 4iG ma friss megrendelésállomány-adatokat is közölt az űr-és védelmi üzletágra.

Második napja szakad a 4iG árfolyama, a forgalom is magas, a novemberi csúcshoz képest lefeleződött a részvény, mitől tartanak a befektetők?

A jelenlegi árfolyammozgások inkább rövid távú piaci reakciók, a hazai politikai és a nemzetközi geopolitikai helyzetből fakadó bizonytalanságok magyarázzák.

A 4iG ma már egy több szegmensben működő, erős nemzetközi jelenléttel rendelkező vállalat, így a befektetői aggodalmak szöges ellentétben állnak a vállalat fundamentumaival.

Nem látunk sem hazai, sem nemzetközi szinten olyan tényezőt, amely érdemben rontaná a 4iG kilátásait, sőt ezzel ellenkezőleg bővülő növekedési lehetőségeket tapasztalunk a fő tevékenységi területeinken.

Az egyik legfontosabb tényező, hogy az űr- és védelmi ipari üzletágunk megrendelésállománya a NATO tagállamokkal kötött export programokat is beleértve, meghaladja a nettó 3,5 milliárd eurót (backlog),

amely a következő időszakban várhatóan dinamikusan növekszik tovább. Ezen felül, a már megkötött keretszerződések összértéke meghaladja a nettó 4,5 milliárd eurót. Ezek összességükben kiugró növekedést jelentenek a korábban publikált 1,37 milliárd eurós megrendelésállományhoz képest.

A választások mindig bizonytalanságot hordoznak, és a héten látott napvilágot egy friss közvéleménykutatás. A közelgő választások mennyiben befolyásolhatják a 4iG üzleti környezetét, hogy készül a különböző szcenáriókra a vállalat?

A fentieken túl a 4iG működése hosszabb távú iparági és nemzetközi trendekre épül. Az elmúlt években tudatosan erősítettük a nemzetközi partnerségeinket és nemzetközi finanszírozási hátterünket is, ami kiegyensúlyozott működést biztosít bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezetekben is.

A nemzetközi piacainkon - különösen az űr- és védelmi iparban - a keresletet alapvetően globális biztonságpolitikai és iparági trendek határozzák meg, nem pedig egy-egy ország választási ciklusa. Ezt jól mutatja, hogy jelenleg is aktívan dolgozunk új, jelentős régiós és transzatlanti együttműködéseken, amelyekről a közeljövőben konkrét bejelentéseket tervezünk.

A SAFE-pénzek sorsa is hozzájárulhatott a napokban a 4iG eséséhez, látványosan a döntés napvilágra kerülését követően gyorsult be az esés az árfolyamban. Mennyire fontos a SAFE a 4iG-nak?

A SAFE csupán egy olcsó finanszírozási lehetőség az állam számára, amely nem befolyásolja a már meghatározott védelmi és iparfejlesztési programok tartalmát vagy megvalósítását. A piaci és saját működési tapasztalataink - amelyet a megrendelésállomány ugrásszerű növekedése is megerősít - azt mutatják, hogy sem a hazai, sem a nemzetközi beszerzési folyamatokra nincs érdemi hatással ez a tényező.

Fontos, hogy a NATO vállalások alapján Magyarországnak a honvédelmi kiadásait a GDP 5%-ára kell emelnie, amelyből 3,5% a klasszikus védelmi kiadás, további 1,5% pedig kapcsolódó fejlesztésekre és beruházásokra fordítandó. Ez egy kötelező pálya 2035-ig, amely biztosítja a kereslet fennmaradását az iparágban a SAFE-től függetlenül.

Ennek megfelelően a programok megvalósítása nem egyetlen finanszírozási eszköztől függ, hanem az állam számára több alternatíva is rendelkezésre állhat ennek biztosítására.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

