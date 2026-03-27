Miért zuhan a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért

Második napja zuhannak a 4iG részvényei, nagy forgalommal, az esés azt követően gyorsult be, hogy kedvezőtlen EU-s döntés született a magyar SAFE-programról. Jászai Gellért a Portfolio-nak villáminterjúban mondta el, hogy ennek milyen jelentősége van a 4iG üzletmenetére nézve, és hogy mennyiben befolyásolhatja a kilátásokat a közelgő magyar választás. A 4iG ma friss megrendelésállomány-adatokat is közölt az űr-és védelmi üzletágra.

Második napja szakad a 4iG árfolyama, a forgalom is magas, a novemberi csúcshoz képest lefeleződött a részvény, mitől tartanak a befektetők?

A jelenlegi árfolyammozgások inkább rövid távú piaci reakciók, a hazai politikai és a nemzetközi geopolitikai helyzetből fakadó bizonytalanságok magyarázzák.

A 4iG ma már egy több szegmensben működő, erős nemzetközi jelenléttel rendelkező vállalat, így a befektetői aggodalmak szöges ellentétben állnak a vállalat fundamentumaival.

Nem látunk sem hazai, sem nemzetközi szinten olyan tényezőt, amely érdemben rontaná a 4iG kilátásait, sőt ezzel ellenkezőleg bővülő növekedési lehetőségeket tapasztalunk a fő tevékenységi területeinken.

Az egyik legfontosabb tényező, hogy az űr- és védelmi ipari üzletágunk megrendelésállománya a NATO tagállamokkal kötött export programokat is beleértve, meghaladja a nettó 3,5 milliárd eurót (backlog),

amely a következő időszakban várhatóan dinamikusan növekszik tovább. Ezen felül, a már megkötött keretszerződések összértéke meghaladja a nettó 4,5 milliárd eurót. Ezek összességükben kiugró növekedést jelentenek a korábban publikált 1,37 milliárd eurós megrendelésállományhoz képest.

A választások mindig bizonytalanságot hordoznak, és a héten látott napvilágot egy friss közvéleménykutatás. A közelgő választások mennyiben befolyásolhatják a 4iG üzleti környezetét, hogy készül a különböző szcenáriókra a vállalat?

A fentieken túl a 4iG működése hosszabb távú iparági és nemzetközi trendekre épül. Az elmúlt években tudatosan erősítettük a nemzetközi partnerségeinket és nemzetközi finanszírozási hátterünket is, ami kiegyensúlyozott működést biztosít bizonytalan geopolitikai és gazdasági környezetekben is.

A nemzetközi piacainkon - különösen az űr- és védelmi iparban - a keresletet alapvetően globális biztonságpolitikai és iparági trendek határozzák meg, nem pedig egy-egy ország választási ciklusa. Ezt jól mutatja, hogy jelenleg is aktívan dolgozunk új, jelentős régiós és transzatlanti együttműködéseken, amelyekről a közeljövőben konkrét bejelentéseket tervezünk.

A SAFE-pénzek sorsa is hozzájárulhatott a napokban a 4iG eséséhez, látványosan a döntés napvilágra kerülését követően gyorsult be az esés az árfolyamban. Mennyire fontos a SAFE a 4iG-nak?

A SAFE csupán egy olcsó finanszírozási lehetőség az állam számára, amely nem befolyásolja a már meghatározott védelmi és iparfejlesztési programok tartalmát vagy megvalósítását. A piaci és saját működési tapasztalataink - amelyet a megrendelésállomány ugrásszerű növekedése is megerősít - azt mutatják, hogy sem a hazai, sem a nemzetközi beszerzési folyamatokra nincs érdemi hatással ez a tényező.

Fontos, hogy a NATO vállalások alapján Magyarországnak a honvédelmi kiadásait a GDP 5%-ára kell emelnie, amelyből 3,5% a klasszikus védelmi kiadás, további 1,5% pedig kapcsolódó fejlesztésekre és beruházásokra fordítandó. Ez egy kötelező pálya 2035-ig, amely biztosítja a kereslet fennmaradását az iparágban a SAFE-től függetlenül.

Ennek megfelelően a programok megvalósítása nem egyetlen finanszírozási eszköztől függ, hanem az állam számára több alternatíva is rendelkezésre állhat ennek biztosítására.

