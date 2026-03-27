Őrült tempóban pörgeti fel a rakétagyártást a védelmi nagyvállalat

Az Airbus, a BAE Systems és a Leonardo közös tulajdonában álló vállalat vezérigazgatója, Eric Béranger a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy az Öböl menti országok a légvédelmük megerősítésére törekszenek, miután Irán kiterjesztette támadásait a térségben.
Az MBDA tavaly elérte az 5,8 milliárd eurós árbevételt az egy évvel korábbi 4,9 milliárd euró után.
A vállalat megrendelésállománya eközben rekordszintű, 44 milliárd eurós értéket ért el.
A cég 2022 óta jelentősen felfuttatta a gyártást: tavaly kétszer annyi rakétát állított elő, mint két évvel korábban. A várható keresletre felkészülve az MBDA az elmúlt évben egymilliárd eurót fordított a termelés felfuttatására úgy, hogy konkrét kormányzati szerződések még nem is álltak a beruházás mögött. Ez a lépés rendkívül szokatlan gyakorlatnak számít a védelmi iparban.
A vállalat a következő öt évben 5 milliárd eurót kíván a gyártókapacitás bővítésére fordítani. Ezt az összeget új munkaerő felvételére, az üzemek bővítésére és az ellátási láncok fejlesztésére szánják, amellyel lényegében megduplázták az eredeti, 2,5 milliárd eurós beruházási tervet. A jelenlegi, több mint 20 ezer fős munkavállalói létszámot további 2800 fővel tervezik növelni. Eric Béranger egy esetleges tőzsdei bevezetésre vonatkozó kérdésre elmondta: ez a tulajdonosok döntése, de a cég egyelőre saját forrásból is képes finanszírozni a fejlesztéseket.
Kiemelt figyelmet kap az MBDA új generációs SAMP-T NG légvédelmi rendszere, amelyet az amerikai Patriot európai riválisának tekintenek. Béranger elmondása alapján jelenleg is több potenciális vásárlóval folynak a tárgyalások. Az európai kormányok érdeklődése különösen azután nőtt meg a rendszer iránt, hogy kérdésessé vált az Egyesült Államok védelmi partnerként való megbízhatósága, emellett a Patriot rendszerek szállítási határideje is aggasztóan hosszúra nyúlt. Európában Franciaország és Olaszország után tavaly Dánia rendelte meg elsőként a SAMP-T NG rendszert.
A közel-keleti missziók során maga Franciaország is a rakétakészletek gyors fogyásával szembesül. Párizs mintegy 5000 katonát állomásoztat az Öböl menti térségben és a Földközi-tengeren, hogy a kétoldalú védelmi egyezményeknek megfelelően támogassa szövetségeseit, köztük az Egyesült Arab Emírségeket és Katart. Ennek keretében a francia Rafale vadászgépek is aktívan részt vesznek a beérkező ellenséges rakéták elfogásában.
Az MBDA a francia-német-spanyol Jövőbeli Harci Légirendszer (FCAS) programban is részt vesz, amelyben a kísérő drónok fejlesztéséért felel. Bár a program vadászgépeket érintő része jelenleg megrekedt az Airbus német védelmi divíziója és a francia Dassault Aviation közötti irányítási viták miatt, Béranger bízik abban, hogy az MBDA-ra eső fejlesztési szakasz zökkenőmentesen halad tovább. A vezérigazgató az európai védelmi együttműködést "elengedhetetlennek" nevezte, hangsúlyozva, hogy a kontinens nemzeteinek nemzetközi érdekérvényesítő képessége a tét.
