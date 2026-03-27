Soha nem látott mértékben menekülnek a befektetők a világ egyik legnagyobb gazdaságából az iráni háború miatt

A hónap utolsó két kereskedési napja előtt a külföldi portfólióbefektetők már 1,12 billió rúpiát (12,1 milliárd dollárt) vontak ki a piacról. Az NSDL letétkezelő adatai alapján ezzel márciusban várhatóan megdől a korábbi havi rekord, a 2024 októberében mért 940 milliárd rúpiás eladási hullám. "A jelentős külföldi tőkekiáramlás a közel-keleti konfliktushoz köthető. Minél tovább tart az összecsapás, annál súlyosabb lesz a negatív hatása India gazdasági növekedésére" – mondta a Matthews Asia portfóliókezelője.

A kedden közzétett, HSBC beszerzésimenedzser-index (BMI) szerint az indiai magánszektor aktivitása márciusban 2022 októbere óta nem látott mélypontra süllyedt. A gyengülő belföldi kereslet ugyanis semlegesítette a nemzetközi megrendelések erősödését. A megkérdezett vállalatok a közel-keleti konfliktust, az instabil piaci feltételeket és a fokozódó inflációs nyomást jelölték meg a növekedést fékező fő tényezőkként. A költségoldali infláció ráadásul már négyéves csúcs közelében jár.

India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és második legnagyobb cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG) fogyasztója. Emiatt

az energiaárak emelkedése és a Hormuzi-szoros lezárása okozta ellátási zavarok különösen érzékenyen érintik az országot.

A Renaissance Investment Managers vezérigazgatója szerint, ha az olaj hordónkénti ára 85–95 dollár körül stabilizálódik a háború után, az további 40–50 milliárd dolláros tőkekiáramláshoz vezethet. Ez India GDP-jének több mint egy százalékát jelenti, és a gazdasági növekedést 7,2 százalékról 6,5 százalékra fékezheti le. Az S&P Global Market Intelligence ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős gazdasági vezetője rámutatott: India nettó olajimportja a GDP 3,5 százalékát teszi ki, ami az országot a magas olajárakkal szemben az egyik legsebezhetőbb gazdasággá teszi.

Az indiai kormány jövedékiadó-csökkentéssel reagált a helyzetre. Nirmal Szitaraman pénzügyminiszter bejelentette, hogy literenként 10 rúpiával mérséklik a benzin és a gázolaj különadóját. Hardíp Szingh Puri kőolaj- és földgázügyi miniszter közölte, hogy az intézkedés hatalmas csapást mér az adóbevételekre, mivel az államnak kell kompenzálnia az olajvállalatok veszteségeit.

Az elmúlt hónapban az irányadó Nifty 50 részvényindex mintegy 7,4 százalékot esett. A rúpia pedig a dollárral szemben újabb mélypontokat ért el, a jegybank rendszeres intervenciói ellenére. A Nomura elemzése szerint a Japánt nem tartalmazó ázsiai és csendes-óceáni alapok 68 százaléka alulsúlyozta Indiát a portfóliójában februárban, a korábbi 63 százalékhoz képest, a brókercég a márciusi jelentésében az országot a leginkább alulsúlyozott piacok egyikeként jellemezte. Az Oxford Economics stratégája szerint az értékeltség csökkenése önmagában nem elég vonzó ahhoz, hogy rövid távon visszacsábítsa a külföldi befektetőket, különösen a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság és a magas globális kockázati felár mellett.

