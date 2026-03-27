Újabb 200 dolláros olajárjóslat érkezett!
A Macquarie Group elemzői szerint az olajár akár a hordónkénti 200 dolláros lélektani határt is elérheti, ha az Irán elleni háború elhúzódik, és a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad - írja a Bloomberg.

Az elemzői csapat március 27-i jelentésében két forgatókönyvet vázolt fel. A valószínűbbnek tartott, 60 százalékos esélyű változat szerint a háború március végére lezárulhat. A 40 százalékos valószínűségű

alternatív forgatókönyv alapján viszont a konfliktus a második negyedévben is folytatódik, és a szoros lezárása miatt az olaj ára történelmi csúcsra ugorhat.

Az elemzők szerint ekkor az árfolyamnak olyan magasra kellene emelkednie, amely a globális olajkeresletet "történelmi mértékben" vetné vissza.

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán között zajló háború alapjaiban rázta meg a Közel-Keletet. Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amely a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú vízi út. A konfliktus kitörése előtt naponta mintegy 15 millió hordó nyersolaj és 5 millió hordó finomított kőolajtermék haladt át rajta.

A Brent típusú olaj ára pénteken hordónként 101 dollár körül mozog, miután a hónap elején elérte a válság eddigi csúcsát jelentő 119,50 dollárt. A Bloomberg adatai szerint az eddigi nominális történelmi rekordot 2008-ban jegyezték fel, ekkor 147,50 dollárba került egy hordó.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön újabb tíz nappal, április 6-ig hosszabbította meg az iráni energetikai létesítmények elleni csapásokra vonatkozó határidőt. Ez már a második halasztás volt a konfliktus során. Trump közlése szerint Irán jóindulatú gesztusként tíz olajtankernek engedélyezte az áthaladást a szoroson.

brenthosszu

Címlapkép forrása: Getty Images

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

