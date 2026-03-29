Elsöprő győzelmet aratott a ChatGPT a magyarok körében
MTI
Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék - közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján vasárnap az MTI-vel.
A biztonsági szoftvereket és hardvereket gyártó cég közleménye szerint a régió országaiban hasonló a mesterséges intelligencia használata. A magyar kérdőíves felmérést a megbízásuk alapján a CTA független kutatóintézet készítette 2026 februárjában, 800 fős mintán.

A felmérés szerint Magyarországon

az MI-használók 35,7 százaléka hetente többször, 33,3 százaléka naponta, 31 százaléka alkalmanként használja a mesterséges intelligenciát.

A használat célja a leggyakrabban kutatás (57,2 százalék), munka (38,4 százalék), tanulás (36,6 százalék), illetve fordítás (34,8 százalék). A Sophos kutatása szerint az MI már a mindennapok része Közép-Európában, ugyanakkor a felhasználók hozzáállása még formálódóban van. Magyarországon

a válaszadók 46,6 százaléka inkább pozitívan viszonyul a mesterséges intelligenciához, míg 40,8 százalékuk egyszerre lát benne előnyöket és kockázatokat.

2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

