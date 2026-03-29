Elsöprő győzelmet aratott a ChatGPT a magyarok körében

Magyarországon a mesterséges intelligenciát (MI) használók közel 85 százalékban használják a ChatGPT-t, a Gemini aránya 32,4 százalék, az MI-alapú fordítóké 18 százalék - közölte a Sophos Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális kutatása alapján vasárnap az MTI-vel.

A biztonsági szoftvereket és hardvereket gyártó cég közleménye szerint a régió országaiban hasonló a mesterséges intelligencia használata. A magyar kérdőíves felmérést a megbízásuk alapján a CTA független kutatóintézet készítette 2026 februárjában, 800 fős mintán.

A felmérés szerint Magyarországon

az MI-használók 35,7 százaléka hetente többször, 33,3 százaléka naponta, 31 százaléka alkalmanként használja a mesterséges intelligenciát.

A használat célja a leggyakrabban kutatás (57,2 százalék), munka (38,4 százalék), tanulás (36,6 százalék), illetve fordítás (34,8 százalék). A Sophos kutatása szerint az MI már a mindennapok része Közép-Európában, ugyanakkor a felhasználók hozzáállása még formálódóban van. Magyarországon

a válaszadók 46,6 százaléka inkább pozitívan viszonyul a mesterséges intelligenciához, míg 40,8 százalékuk egyszerre lát benne előnyöket és kockázatokat.