Fájdalmas áremelést léptek meg: akár 50 százalékos drágulás is jöhet a mindennapi termékeknél
A német vegyipar legnagyobb vállalatai jelentős áremeléseket jelentettek be, miután az iráni háború nyomán megugró energiaárak újabb súlyos csapást mértek az amúgy is gyengélkedő ágazatra. Ez a lépés jelentősen felgyorsíthatja Európa legnagyobb gazdaságának dezindusztrializációját - írta a Financial Times.

A BASF, a régió legnagyobb vegyipari szereplője ezen a héten közölte, hogy mintegy 30 százalékkal növeli a tisztítószerekben és bevonóanyagokban használt standard aminok európai árát. A speciális vegyipari termékeket gyártó

Lanxess egyes árucikkeinek árát akár 50 százalékkal is megemeli.

A Wacker Chemie, a Covestro és az Evonik szintén árat emelt, vagy már jelezte ezen szándékát az ügyfeleinek. Ezek a lépések azóta történtek, hogy Izrael és az Egyesült Államok február végén megtámadta Iránt.

Az iráni háború újabb válsághelyzetet teremtett a szektor számára, amely az orosz-ukrán háború kitörése óta már eleve magas energiaköltségekkel küzdött. A német vegyipari vállalatok 2022 óta mintegy 20 ezer munkahelyet szüntettek meg, hazai beruházásaikat pedig erősen visszafogták. Michael Vassiliadis, az IGBCE vegyipari és energetikai szakszervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy állami támogatás nélkül Németország "teljes ipari klasztereket" veszíthet el. Hozzátette, hogy az országot egyenesen "kaotikus dezindusztrializáció" fenyegeti.

A Lanxess az égésgátló adalékanyagok árát akár 35, míg a lágyítószerekét akár 50 százalékkal is megnöveli. A Wacker Chemie szintén áremelést tervez a szilikon- és polimertermékeinél, bár ennek pontos mértékét nem közölte. A kölni székhelyű Lanxess az energia-, nyersanyag- és logisztikai költségek drasztikus emelkedésével indokolta a döntést. A vállalat részvényárfolyama egy hét alatt több mint 40 százalékot ugrott. A befektetők ugyanis arra számítanak, hogy az áremelések javítják a profitmarzsot. Eközben az ázsiai versenytársaknak a Perzsa-öböl térségében fellépő ellátásilánc-zavarokkal kell megküzdeniük.

Christian Kullmann, az Evonik vezérigazgatója szerint egyes üzletágakban a költségnövekedés legalább részben áthárítható a vevőkre, de ez korántsem lehetséges mindenhol. Anna Wolf, az Ifo Intézet kutatója rámutatott, hogy az alapvegyszerek iránti német kereslet már eleve alacsony szinten mozgott. Emiatt az emelkedő költségeket nagyon nehéz továbbhárítani a partnerekre. A speciális vegyipari termékek gyártóinak valamivel nagyobb a mozgástere. Ebben a szegmensben ugyanis elsősorban nem az ár, hanem a minőség határozza meg a versenyképességet.

A növekvő nyomás eközben a termelés áthelyezését is felgyorsítja. A BASF csütörtökön nyitotta meg második integrált vegyipari termelőüzemét Kínában, miközben Németországban újabb létszámleépítéseket jelentett be.

