Az európai ellátási láncok kapták a legnagyobb pofont az iráni háború miatt
A friss, előzetes beszerzésimenedzser-indexek (BMI) szerint a közel-keleti konfliktus okozta ellátásilánc-zavarok Európát érintik a legérzékenyebben. A szállítási idők megnőttek, a beszerzési árak pedig meredeken emelkednek – hívta fel a figyelmet a UBS Bank elemzésében.

Az S&P Global előzetes beszerzésimenedzser-indexei már egyértelműen tükrözik a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásait. Az Egyesült Királyságban a feldolgozóipari beszerzési árak havi emelkedése 1992 októbere óta nem látott mértékű volt. Ezzel párhuzamosan a szállítási idők 2022 júliusa óta a legnagyobb mértékben lőttek ki.

A jelenség hátterében elsősorban az áll, hogy az ázsiai szállítmányokat a Jóreménység foka felé terelik át, emellett a közel-keleti petrolkémiai beszállítóknál tapasztalható termelésleállások is nehezítik az alapanyag-ellátást.

Az euróövezetben is hasonló a helyzet. A szállítási idők 2022 augusztusa óta a legnagyobb mértékben nőttek, a beszerzési árak pedig 2023 februárja óta nem emelkedtek ilyen gyorsan. Fontos ugyanakkor kontextusba helyezni a számokat:

a szállítási idők romlása egyelőre csupán a negyede annak, amit a 2021–2022-es ellátásilánc-válság idején tapasztaltunk.

Sötét titokról hullott le a lepel: egyszerű webshopokból rendelik a pusztító drónokat

Nagy fordulat a magyar tőzsdén: valósággal kilőtt ez a részvény!

Megvan, mikor tartja közgyűlését a 4iG

A szállítási idők (kék) és inputköltségek (piros) alakulása az egyes országokban az S&P Global beszerzésimenedzser-indexei alapján. Szaggatott vonallal az iráni háború kitörésének időpontja. Forrás: Arend Kapteyn, UBS.

A világ többi része eltérő képet mutat. Japánban a BMI-adatok nem jeleztek szállítási időkkel kapcsolatos problémákat, bár a beszerzési árak emelkedését ott is kiemelték. Az Egyesült Államokban az S&P Global közleménye az európaihoz hasonló hangsúllyal számolt be a szállítási fennakadásokról. Bár a jelentés 2022 októbere óta a legszélesebb körű zavarokat említette, a tényleges adatokban ez kevésbé volt látványos. Ausztráliában szintén nem számoltak be a szállítási idők növekedéséről, a feldolgozóipari költségek viszont három éve nem látott mértékben ugrottak meg.

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a szállítási fennakadások egyelőre Európát sújtják a leginkább,

a magasabb beszerzési költségek hatása pedig már globálisan is egyértelműen érzékelhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország
Vége az olcsó energiának Magyarországon? Kiderül hat hét múlva a Portfolio irányadó energetikai konferenciáján!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility