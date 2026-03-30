Évek óta nem látott szintre ugrott az olaj ára: hatalmas nyomás alá kerültek az amerikai piacok

Felemásan kezdődött a hét
Az amerikai piacok vegyesen zártak hétfőn:
- az S&P 500 enyhén esett (-0,39%),
- a Nasdaq nagyobb mínuszban zárt (-0,73%), miközben
- a Dow Jones kis pluszban maradt (+0,11%).
A gyengülés főként a technológiai szektornak volt köszönhető.
Közben az olaj tovább emelkedik és egyre inkább meghatározza a piaci hangulatot: a WTI 102,8 dolláron zárt (+3,2%), ami 2022 közepe óta a legmagasabb szint, a Brent pedig 112,7 dollárig kapaszkodott. Az energiahordozók drágulása továbbra is nyomás alatt tartja a részvénypiacokat.
Kilövésre készen?
Úgy néz ki, hogy a WTI nyersolaj határidős ára egy fontos ellenállási szintet hódíthat meg:
újra 100 dollár felett jár az árgyjezés.
Úgy tűnik, hogy egy esetleges szárazföldi offenzíva körüli bizonytalanság tovább növeli a globális olajárakat. A piac ideges, és a helyzet bármilyen eszkalációja az elkövetkező napokban
az árak további emelkedését vonhatja maga után.
"Mindenre készen állunk" - Súlyos kijelentést tettek a nagyhatalmak válaszul az iráni háborúra
A G7-csoport pénzügy- és energiaügyi miniszterei, jegybankelnökei, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) képviselői hétfőn videókonferencián egyeztettek az iráni háború okozta gazdasági és pénzügyi sokkról. A résztvevők jelezték, hogy az energiapiac stabilizálása érdekében nyitottak a további beavatkozásra. A jegybankok eközben megerősítették az árstabilitás fenntartása iránti elkötelezettségüket - írta meg a Bloomberg.
Erős zárás a magyar tőzsdén
Végül 0,8 százalékos eséssel zárt a magyar tőzsde.
Itt a lefordulás a magyar tőzsdén
A délutánra elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 1,1 százalékos mínuszban van.
A hazai blue chipek közül az OTP vezeti az esést; délelőtt még közel 2 százalékos is volt a plusz, most pedig 1,3 százalékos mínuszban van az árfolyam.
Erős kezdés Amerikában
Jelentős emelkedéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: a Dow 0,9 százalékkal, az S&P 500 0,8 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,6 százalékkal került eddig feljebb.
Iránnál elbukik Trump bevált stratégiája? Ez a befektetéseinket is érinti
A piacok hozzászoktak egy kényelmes mintához. Trump mond egy erőset, nő a feszültség, esnek a tőzsdék, valahol félúton jön egy visszalépés és egy deal, a tőzsdék emelkednek. A befektetők ezt nemcsak megértették, hanem elkezdték kihasználni is. Most viszont úgy tűnik, ez a játék nem működik. Irán nem az a partner, akivel ezt meg lehet csinálni, és ha nem jön a megállapodás, és this time is different, akkor a piaci működés alapmintája is megváltozik.
Azonnali megsemmisítő csapást helyezett kilátásba Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok teljes mértékben megsemmisíti Irán erőműveit, olajkútjait és a Harg-szigetet. Ezt arra az esetre helyezte kilátásba, ha a Hormuzi-szorost nem nyitják meg azonnal, és rövid időn belül nem születik békemegállapodás - jelentette a Cnbc.
Megszólaltak az elemzők: óriási fordulat jöhet, dollármilliárdok mozdulhatnak meg a piacokon
A Goldman Sachs szakemberei szerint a fedezeti alapok masszív shortolása és a befektetők eladásai különleges helyzetet teremtettek. Egy esetleges iráni háborús deeszkaláció esetén ez hirtelen és erőteljes részvénypiaci emelkedést válthat ki, írja a Bloomberg.
Itt a jelzés: a profik szerint megnégyszerezheted a pénzed ezzel a részvénnyel!
Miközben a paic az iráni háború egyre súlyosabb következményeire fókuszál, addig van egy részvény, melyben hatalmas potenciált látnak most a profik, az árfolyam pedig hamarosan akár több négyszeresére is emelkedhet.
Már 6,6 százalékos pluszban az Opus!
Komoly pálfordulást láthatunk az Opus részvényénél, már 6,6 százalékos a plusz.
Azért mondhatjuk ezt nagy fordulatnak, mert a pénteki 12 százalékos zuhanást követően 10,6 százalékos mínuszban indította a napot a részvény.
Kiugróan magas a forgalom ma az Opus papírjában.
Megjött a jelzés: a végéhez közeledik a háború miatti tőzsdei zuhanás
A Morgan Stanley stratégiai csapata szerint az S&P 500 index korrekciója a végéhez közeledik - mindez annak ellenére is igaz lehet, hogy az iráni konfliktus és a Fed kamatemelései továbbra is komoly kockázatot jelentenek a részvénypiacok számára, írja a Bloomberg.
200 dollár fölé ugorhat az olaj ára
Az egyiptomi elnök az iráni háború leállítására sürgette az Egyesült Államokat, miközben a hordónkénti kétszáz dollárt meghaladó olajár veszélyére figyelmeztetett a kairói energiakonferencián - írja a Reuters.
Már pluszban az Opus
A korábbi meredek esést követően most már kisebb pluszban van az Opus részvénye, jelenleg fél százalékos emelkedésben van az árfolyam. Nemrég a cég vezérigazgatóját, Lélfai Koppányt kérdeztük a kilátásokról azt követően, hogy egy héttel előre hozta negyedéves gyorsjelentését a cég.
Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után
A napokban több magyar részvénynél, többek között az Opus Global piacán is erőteljes eladási hullám bontakozott ki. Az Opus részvényben ma is nagy a volatilitás, reggel egy időre 15 százalékos mínuszban is állt a papír, mielőtt visszahúzták, a forgalom pedig átlag feletti. A cég vezérigazgatóját, Lélfai Koppányt kérdeztük a kilátásokról azt követően, hogy egy héttel előre hozta negyedéves gyorsjelentését a cég.
Múlik a pánik
A reggeli nagy zuhanásokhoz képest mérséklődött a pánikhangulat a magyar részvényeknél: a Gránit árfolyama már "csak" 8,9 százalékos mínuszban van, a 4iG eközben 6,4 százalékot, az Épduferr pedig 7,6 százalékot esett.
25 százalékos zuhanás jöhet a tőzsdéken, ha ez az egy dolog bekövetkezik
A Morgan Stanley leminősítette a globális részvényeket, miközben felminősítette a készpénzt és az amerikai államkötvényeket; indoklásuk szerint a közel-keleti háború okozta bizonytalanság a biztonságosabb eszközök felé tereli a befektetőket, írta meg a Reuters. A nagybank arra figyelmeztet, hogy ha az olajár tartósan a 150-180 dolláros sávban marad, a globális részvénypiaci értékeltségek akár 25 százalékkal is zuhanhatnak.
Hatalmas bejelentés Trumptól: Irán lényegében elfogadta a békefeltételeket
Irán „nagyrészt” elfogadta az Egyesült Államok által javasolt 15 pontos béketervet – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén a CNN cikke szerint.
Zuhan a Gránit részvénye
Már 19,6 százalékos mínuszban van a Gránit árfolyama.
Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket
Több hazai részvénynél is nagyon komoly esés van kibontakozóban a magyar tőzsdén.
Kis esés Európában
A nyitást követően kisebb esés rajzolódik ki a vezető európai börzéken. Ugyan az angol tőzsde stagnál, de a német DAX és az olasz FTSE MIB egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban van, a francai CAC pedig 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.
21,7 százalékot zuhant az Épduferr
A 4iG és az Opus árfolyamának esése is eltörpül amellett, ami az Épduferrnél történik: már 21,7 százalékot zuhant a jegyzés.
Esik a 4iG és az Opus árfolyama
8,5 százalékos eséssel nyitja a napot a 4iG részvénye, ezzel együtt idén már 49 százalékos mínuszban van a jegyzés.
Az Opus még nagyobb eséssel indítja a napot: a pénteki 12 százalékos zuhanást követően 10,6 százalékos mínuszban indít a részvény.
Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára
Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.
2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!
Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1,7 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,46 százalékos mínuszban áll.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,22 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,12 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a napot a magyar februári külkereskedelmi adatok nyitják, emellett a BUX és a BUMIX első negyedéves átsúlyozása is esedékes. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 86,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 166,64
|-1,7%
|-0,9%
|-7,8%
|-6,0%
|6,8%
|36,6%
|S&P 500
|6 368,85
|-1,7%
|-2,1%
|-7,4%
|-7,0%
|11,9%
|60,2%
|Nasdaq
|23 132,77
|-1,9%
|-3,2%
|-7,3%
|-8,4%
|16,8%
|78,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 373,07
|-0,4%
|0,0%
|-9,3%
|6,0%
|41,2%
|82,9%
|Hang Seng
|24 951,88
|0,4%
|-1,3%
|-6,3%
|-2,6%
|5,8%
|-11,9%
|CSI 300
|4 502,57
|0,6%
|-1,4%
|-4,4%
|-2,8%
|14,5%
|-10,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 300,75
|-1,4%
|-0,4%
|-11,8%
|-8,9%
|-1,7%
|51,2%
|CAC
|7 701,95
|-0,9%
|0,5%
|-10,2%
|-5,5%
|-3,6%
|28,6%
|FTSE
|9 967,35
|0,0%
|0,5%
|-8,6%
|0,4%
|15,0%
|47,9%
|FTSE MIB
|43 379,1
|-0,7%
|1,3%
|-8,1%
|-3,5%
|10,9%
|77,8%
|IBEX
|16 802,5
|-0,9%
|0,5%
|-8,5%
|-2,9%
|25,2%
|97,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 718,1
|-0,6%
|-0,3%
|-3,8%
|9,6%
|31,3%
|175,4%
|ATX
|5 270,78
|-1,8%
|1,5%
|-7,6%
|-1,0%
|23,6%
|67,6%
|PX
|2 482,64
|-1,2%
|-2,3%
|-6,4%
|-7,6%
|15,7%
|126,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 700
|-1,0%
|-0,7%
|-9,2%
|1,7%
|34,2%
|164,8%
|Mol
|3 994
|0,7%
|2,0%
|13,2%
|35,9%
|33,4%
|79,7%
|Richter
|11 920
|0,7%
|1,5%
|-0,2%
|20,8%
|13,1%
|35,7%
|Magyar Telekom
|2 070
|0,0%
|3,0%
|-4,4%
|15,5%
|19,7%
|408,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,26
|5,3%
|2,6%
|51,2%
|76,8%
|44,0%
|73,1%
|Brent
|113,42
|5,3%
|0,9%
|56,3%
|86,4%
|53,1%
|75,6%
|Arany
|4 528,48
|2,0%
|-1,3%
|-13,8%
|4,7%
|48,4%
|161,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,2
|0,3%
|-0,9%
|3,3%
|1,4%
|-3,2%
|7,3%
|USDHUF
|337,8326
|0,5%
|-0,7%
|5,9%
|3,3%
|-9,3%
|9,9%
|GBPHUF
|448,8850
|0,1%
|-1,0%
|4,4%
|1,9%
|-6,7%
|5,9%
|EURUSD
|1,1521
|-0,2%
|-0,2%
|-2,4%
|-1,9%
|6,7%
|-2,3%
|USDJPY
|159,6550
|0,0%
|0,3%
|2,3%
|1,9%
|5,7%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3291
|-0,5%
|-0,1%
|-1,1%
|-1,2%
|2,5%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 359
|-3,5%
|-5,9%
|0,7%
|-25,2%
|-23,9%
|20,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|0,3%
|1,2%
|12,1%
|6,4%
|1,5%
|166,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,1%
|2,0%
|17,7%
|7,3%
|12,0%
|-887,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|0,3%
|0,5%
|14,4%
|7,7%
|1,6%
|173,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brutális számok érkeztek: elképesztő rakétaesőt kaptak az Egyesült Államok szövetségesei
És ez még csak a jéghegy csúcsa lehet.
Fájdalmas hír érkezett a nyaralások előtt: elkezdődött a díjemelés a repülős utazásoknál
Megjött az első fecske.
Drasztikus pénzügyi lépésre kényszerült Oroszország: felfüggesztette korábbi terveit
Az olajárakkal indokolják.
Meglépte a hadiipari óriás: elképesztő tempóban gyártják az ukrán csúcsfegyvert
Egész vagyonokat fizethetnek érte az európai országok.
Hosszú idő után előkerültek Ukrajna legrosszabb tankjai, kiderült, mihez kezd velük Kijev
Ezeket sem látni minden nap.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást
Újabb megnyugtatónak szánt ötlettel állt elő az amerikai elnök.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.