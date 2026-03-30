Már nem csak a térerő dönt – Új fronton zajlik a verseny a hazai távközlési piacon

A távközlési iparág ma már messze nem csak hálózatokról és percdíjakról szól: a Yettel egyre inkább technológiai platformmá akar válni, amelyek alkalmazásokon, digitális szolgáltatásokon és mesterséges intelligencián keresztül kapcsolódik az ügyfelek mindennapjaihoz - mondta el Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója a Portfolio.hu-nak adott interjúban. A cégvezető beszélt a hamarosan elinduló vezetékes szolgáltatásról, a versenyhelyzetről a magyar piacon, a mesterséges intelligencia szerepéről a távközlésben és arról, hogy a közel-keleti konfliktusnak milyen hatása lehet a szektorra.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt években a távközlési iparág jelentősen átalakult. Itt nem csak a hazai piac konszolidációjára gondolok, de a globális folyamatokra is. Míg a kétezres évek elején éppen csak kezdtek elterjedni a mobiltelefonok, ma már ott tartunk, hogy a zsebünkben lévő okostelefonok nagyságrendekkel nagyobb számítási teljesítménnyel bírnak, mint az a számítógép, ami anno az Apollo 11-et a Holdra juttatta. Hogyan változott meg a távközlési szektor szerepe az utóbbi évtizedekben, merre tart az iparág?

A távközlés nagyon sokáig elsősorban a kapcsolatról, a connectivity-ről szólt: legyen hálózat és elérés. Ma viszont az állandó, korlátlan internet nem pusztán technikai kérdés, hanem egyfajta életmód és viselkedésforma. Sokszor az ember már az előtt a telefonjához nyúl, hogy felkapcsolná a villanyt, megnézi, érkezett-e üzenet, értesítés, mi történt „amíg nem figyelt oda”.

Ebben az értelemben a konnektivitás mára majdnem olyan alapvető lett, mint az áram vagy a víz: közmű-jellegű dologgá vált: „van” és ezt vesszük alapértelmezettnek.

Mi több éve azon dolgozunk, hogy a magyarországi működésünk ne klasszikus távközlési szolgáltatóként, hanem releváns technológiai szereplőként legyen értelmezhető. A hálózat minősége továbbra is az alap: gyors le- és feltöltés, stabil lefedettség, zavartalan hozzáférés az online világhoz – ez már belépőszint. De a célunk ennél több: egy olyan platform felépítése, amely több területen kapcsolódik a felhasználók életéhez és érdeklődéséhez, észrevétlenül nyújt magas szintű kényelmi megoldásokat a mindennapokban.

A távközlés digitalizálja szinte az összes ágazatot – bankokat, biztosítókat, kiskereskedelmet, futárszolgálatokat –, közben a telekommunikációs cégek a saját ügyfeleik élményét sokáig nem digitalizálták elég következetesen. Mi ezt szeretnénk megfordítani. Az ambíciónk az, hogy eljussunk oda, hogy ne csak azt mondhassuk, hogy „van egy alkalmazásunk”, hanem azt, hogy „mi magunk egy alkalmazás vagyunk” – vagyis az app legyen az első számú kapcsolódási pont és ne egy kiegészítő csatorna. Miért fontos ez? Mert egy jó app nem csupán értékesítési vagy kapcsolattartási felület. Ha jól van felépítve egy alkalmazás, kapu lehet egy szélesebb portfólióhoz: kiberbiztonsághoz, fintech-megoldásokhoz, biztosításhoz, okosotthonhoz – olyan szolgáltatásokhoz, amelyek természetes módon simulnak bele az életvitelbe és megkönnyítik az ügyfelek mindennapjait. Ezek azok a területek, ahol egy telekommunikációs cég TelcoTech vállalatként sokkal nagyobb szerepet játszhatna és amely irányba fejlődhetne az iparág.

Két évvel ezelőtt az emirátusokbeli e& tulajdonrészt szerzett a Yettelt is magában foglaló PPF Telecom csoportban. Mit jelent ez a gyakorlatban a magyarországi működés szempontjából, milyen változásokat hozott a Yettelnél az új tulajdonos ékezése?

Az e& egy globális távközlési és technológiai csoport, komoly tapasztalattal abban, hogyan lehet a hagyományos távközlési modellt platformok és ökoszisztémák irányába továbbfejleszteni. Az ehhez kapcsolódó innováció – a gondolkodásmód, a tudás, a fejlesztési labor jellegű háttér – számunkra nagy lehetőség, mivel versenyképességünket abban látjuk, hogy egy technológiai vállalattá válunk, ahogy a bankszektort megreformálta a FinTech,

ez a cél a telkóban a TelcoTech kategória létrehozásával.

Az e& megjelenésének, mint tulajdonos, kézzelfogható előnyei vannak: a távközlésben a méretgazdaságosság sokat számít, és a cégméret a közös beszerzésekben is előnyt jelent. Emberi erőforrás oldalon egy nagy technológiai csoport tagjaként több tanulási út, nemzetközi programok lehetősége adódik számunkra, ez a kollégáknak érték, és Magyarországnak is az: világszintű tudás, bevált módszerek érkeznek az országba. A létrejött tulajdonosi struktúra olyan, mint egy tökéletes házasság: az egyik oldalon a helyi piacismeret, a másikon a globális technológiai vezető szerep találkozott. A végén pedig az ügyfelek nyerik a legtöbbet.

Az elmúlt években három nagy szereplő által meghatározott magyar telekommunikációs piacot gyakran említik rendkívül érett és erősen versengő piacként. Ön szerint ma Magyarországon mivel lehet igazán kitűnni a versenytársak közül?

Magyarország kétségtelenül egy rendkívül versengő piac, minden szegmensben. Hagyományosan elsősorban mobilfókuszú szolgáltató voltunk, a lakossági, a kisvállalati és a nagyvállalati szegmensben is versenyeztünk. Hálózati teljesítményünknek köszönhetően mindhárom területen erős pozíciókat építettünk. A független mérések következetesen a leggyorsabb letöltési sebességű magyarországi mobilhálózatként rangsorolnak minket, az ügyfél-elégedettség magas, és a Yettel mobilalkalmazásé a legmagasabb felhasználói értékelés az alkalmazásboltokban az egész hazai szektorban.

Ezzel párhuzamosan igyekeztünk élen járni a digitális innovációban. Például elindítottunk egy teljesen digitális mobilcsomagot, ahol az ügyfelek mindent online intézhetnek az elejétől a végéig – hasonlóan ahhoz, ahogy valaki Revolut‑számlát nyit. Nincs üzletbe menés: létrehozod a fiókot, hozzáadod a bankkártyád, és már használhatod is. Magyarországon már bevezettünk kifejezetten KKV‑kra szabott digitális telkó-megoldásokat is, köztük az egyedülálló Yettel Business App‑et, amelyet kifejezetten kis- és középvállalatoknak fejlesztettünk és lehetővé teszi, hogy appon keresztül digitálisan intézzenek szinte minden, céges előfizetéssel kapcsolatos teendőt, üzletlátogatás vagy ügyfélszolgálati telefonhívások nélkül, önállóan.

Röviden, több olyan területet is azonosítottunk, ahol valódi előnyt tudtunk teremteni, és ennek köszönhetően az elmúlt években növekedni tudtunk. Ha egyetlen gondolatban kellene összefoglalnom: a digitális ügyfélélmény az egyik olyan irány, ahol további növekedési lehetőséget látunk.

A Yettel is belép hamarosan a vezetékes piacra, mi motiválta ezt a stratégiai döntést, és miben tud majd a Yettel vezetékes szolgáltatása többet vagy mást nyújtani, mint a versenytársak? Miért cserélné le egy ügyfél a jelenlegi szolgáltatását a Yettelére?

Ma az otthoni internetportfóliónk jelentős része önálló 5G‑s mobilinfrastruktúrán alapul, és a vezeték nélküli otthoni internetünket (Fixed Wireless Access, FWA) – az OtthonNetet – nagyon sokan kedvelik. A fő előnye a szabadság: nincs szükség szerelői kiszállásra, fúrásra-faragásra, a termék megvásárlása után csak gyors önaktiválás, és akár az otthonodat is kiszolgálja, és ha arra van igényed, a nyaralóba vagy a Balatonra is magaddal viheted, nem kell több előfizetéssel zsonglőrködni. Ugyanakkor van egy olyan ügyfélcsoport, amely bizonyos használati szokásokhoz inkább a vezetékes kapcsolatot részesíti előnyben. Egyes felhasználóknál – például a gamereknél – a teljesen konzisztens, állandó kapcsolat kulcsfontosságú, és ebben a szempontban az optikai hálózat nagyon jól teljesít.

A célunk egyszerű: kiváló vezeték nélküli és kiváló vezetékes megoldásokat kínálni – sőt akár ezek kombinációját is – minden meglévő és új ügyfélnek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a márkáinkba vetett bizalom nagy szerepet játszik: ha valaki minket választ mobilra, természetes számára, hogy a többi kapcsolati igényben – például majd a vezetékes internetnél – is számításba vegyen bennünket.

A hazai távközlési piacon gyakran elhangzik a Yettel versenytársaitól, hogy a verseny súlypontja egyre inkább elmozdult a szolgáltatás minősége, a hálózati teljesítmény és az ügyfélélmény irányába. Ön hogyan látja ezt a trendet?

Alapvetően egyetértek, és azt gondolom, a Yettel az ügyfélélmény tökéletesítésében élen jár. Ráadásul a döntést ma már sokkal több tényező befolyásolja, mint önmagában a térerő megléte. És amikor az ember internetszolgáltatót választ, akkor előjönnek a „körülmények”: mennyire volt egyszerű az utolsó ügyintézés, átlátható-e a számla, logikus-e az app, gyors-e a segítség, mennyire relevánsak az ajánlatok stb.

A netezés pillanatában minden nagyon egyszerű: vagy működik a hálózat, vagy nem; megy a tévé, vagy nem. Ha jól jön a streamelt videó, minden rendben van, „szeretem a Netflixet”, ha viszont akadozik a film, szidom az internetszolgáltatót (és nem a Netflixet), ezen kell túllépni.

A fejlett piacokon a mobilpenetráció bőven 100% felett van, vagyis a legtöbb ügyfél alapigénye már ki van szolgálva. Ilyenkor a verseny arról szól, ki ad jobb élményt, ki teszi kényelmesebbé a mindennapi használatot.

A régi modell – bemenni egy boltba és hosszas ügyintézést végigülni egy SIM-kártyáért – egyre inkább kikopik. Az emberek azt várják, hogy a nappaliból vagy akár a konyhából, néhány kattintással, érthetően, várakozás nélkül intézhessenek mindent. Ebben benne van a gyors vásárlás mellett az intuitív segítség, az átlátható számlakép, és az az érzés is, hogy az ügyfél érti, mi történik, és nincs elveszve a tételek között. Ezek ma már döntő versenytényezők.

Külföldön járva sokszor az az ember benyomása, hogy Magyarországon a mobilhálózati lefedettség és a mobilinternet minősége több európai országhoz képest is kifejezetten jónak számít. Ön szerint mi ennek az oka?

Nekem is hasonló a benyomásom, mint Önnek. Ami a Yettelt illeti, 2020 és 2024 között nagyon jelentős összeget, több mint 100 milliárd forintot fordítottunk a hálózat teljes modernizációjára, és már korán nagy hangsúlyt helyeztünk az 5G-re, Magyarországon a Yettel rendelkezik a legnagyobb összefüggő frekvencia-tartománnyal a 3600-as sávban, ami a valódi szupergyors 5G-t biztosítja, ez hosszútávú versenyelőnyt tesz lehetővé számunkra. Abban hiszünk, hogy az 5G, és a standalone 5G valódi minőségi ugrás az ügyfélélményben, ezért következetesen építettük a hálózatot és továbbra is fejlesztjük, hiszen egy hálózat sosincsen készen, évente nagyságrendileg 30%-kal nő az adatforgalom, de maximum 5 évenként megduplázódik a forgalom, amit ki kell szolgálnunk. Az előrelátó 5G-stratégiánk eredménye a jó lefedettség, a stabil, erős felhasználói élmény és a szupergyors sebesség, amit az NMHH (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) független mérései is alátámasztanak.

Általánosságban pedig a piaci verseny is ebbe az irányba visz:

a szolgáltatók kénytelenek folyamatosan beruházni, hogy versenyképesek maradjanak,

de nem csupán a hálózatba, hanem a felhasználói élménybe is fektetni kell. Ennek a végén pedig az ügyfél profitál.

Én is sokszor érzem külföldön, hogy hiányzik az a minőség, amihez Magyarországon hozzászoktunk.

A következő években milyen nagyságrendű beruházásokat terveznek hálózatfejlesztésre, és mely területek élveznek majd prioritást?

Bár a nagy modernizációs szakasz nagyrészt lezárult, ahogy említettem, egy hálózatfejlesztés soha nincs „kész”, a beruházások folytatódnak. A következő években továbbra is évi több tízmilliárd forintos nagyságrendben fejlesztünk, mert a letöltési sebességben vezető hálózati minőség fenntartása kritikus fontosságú. Az 5G bővítése folyamatosan folytatódik, hiszen ez az az alapvető szolgáltatás, amit az ügyfelek tőlünk vásárolnak.

A távközlés rendkívül tőkeigényes iparág, miközben a magyar piacon erős a verseny. Ilyen környezetben hogyan gondolkodnak a nagy hálózati beruházások megtérüléséről?

A távközlésben mindig hosszú távban kell gondolkodni. A hálózatot nem egy szezonra építjük, hanem évtizedekre. Itt megint előjön az is, amit az e& kapcsán említettem: egy nagy nemzetközi csoport részeként a méret támogatja a folyamatos beruházást és a gyorsabb fejlesztést.

Ha előre tekintünk, melyek lesznek a következő évek legfontosabb feladatai és kihívásai a magyar távközlési szektor számára?

A digitalizációt mondanám, óriási még a tér arra, hogy valaki tényleg piacvezető digitális élményt adjon, és ügyfélközpontú gondolkodásunkkal mi itt szeretnénk elérni egy meghatározó szerepet.

Ma már az ügyfélutak mintegy 80 százaléka digitálisan is elintézhető a Yettel alkalmazásban, és azon dolgozunk, hogy ez minél közelebb legyen a 100 százalékhoz. De nem csak arról van szó, hogy a meglévő folyamatok online zajlanak, cél az is, hogy az alkalmazás platformmá váljon, és hétköznapi, hasznos funkciókkal egészítse ki az alapszolgáltatásokat az ügyfelek különböző élethelyzeteiben. Például pár éve bevezettük az autópálya-matrica vásárlását és a parkolást az alkalmazásban, majd nemrég egy AI-támogatott funkciót is, amely segít szabad parkolóhelyet találni Budapesten. Ez jól mutatja az irányt: a már meglévő bizalomra építve értelmes, valódi helyzetekben használható megoldásokat adni. Emellett, a NetPajzs szolgáltatás sikerét látva további kiberbiztonsági szolgáltatásokon is dolgozunk, hogy az ügyfelek biztonságosabban érezzék magukat online, és célunk, hogy mindennek az alapja a Yettel alkalmazás legyen.

A Yettelt sokáig elsősorban lakossági fókuszú szolgáltatóként azonosította a piac, az elmúlt években ugyanakkor egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vállalati szegmens is. Mik a Yettel növekedési tervei ebben a szegmensben?

A vállalati szegmens már most is nagyon fontos: a bevételeink több mint 30 százaléka innen érkezik, de ez a piac is nagyon kompetitív. A vállalati szegmens nem egyetlen kategória: más a sztori a kkv-k és nagyvállalatok esetén. A kkv-knál az elmúlt években kifejezetten erős pozíciót építettünk, célzottan rájuk szabott megoldásokkal jelentkeztünk, az egyedülálló, dedikált Yettel Business App például 0–24-ben ad hozzáférést az ügyintézéshez: SIM-ek hozzáadása, felhasználók kezelése, beállítások módosítása – mindez telefonálgatás és személyes ügyintézés igénye nélkül, kényelmesen. Emellett kifejezetten a kis- és középvállalkozásoknak kialakított díjcsomag-portfóliót is bevezettünk, egyszerű és érthető előnyökkel: a nehezen kiszámítható piaci környezetben lehetővé tettük, hogy hűségidő vállalása nélkül is kedvező feltételekkel férjenek hozzá a kiváló mobilhálózatunkhoz. Célunk, hogy ne a szerződésben aláírt hűségidő, hanem az elégedettség tartsa nálunk az ügyfeleket.

A nagyvállalati szegmensben több meghatározó magyar szervezettel is erős partneri kapcsolatunk van. Ugyanakkor itt is változnak az elvárások: egyre kevésbé elég a „SIM-kártya”, egyre inkább komplex megoldásokat várnak, amiben képesek is vagyunk segíteni – technológiát, szoftvert, ICT-szolgáltatásokat. Ebbe az irányba szeretnénk még erősebben lépni, és ebben az e& tapasztalata, megoldásportfóliója, tudástranszfere is sokat jelent.

Az idei Mobile World Congress rendezvényen a Deutsche Telekom tett egy érdekes bejelentést, miszerint Starlinkkel egészíti ki szolgáltatásait. Ön szerint lehet szerepe a műholdas alapú szolgáltatásoknak Magyarországon, a Yettelnél vizsgálják-e ennek a lehetőségét?

Minden lehetőséget mérlegelünk. Vannak országok, ahol a műholdas együttműködések – például alacsony pályán keringő műholdakkal – kifejezetten a nehezen elérhető régiók lefedésére szolgálnak, a földi hálózat kiegészítéseként. Magyarország ebből a szempontból kedvező adottságú: nagyon kevés a valóban megközelíthetetlen terület, a domborzat egyszerűbb, a Yettel kültéri lakosságra vetített lefedettsége 4G‑n meghaladja a 99,5%-ot, és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően ugyanez az 5G esetében is már 75% felett van, és növekszik.

Ugyanakkor maga a technológia is fejlődik, és a műholdas kapcsolat idővel a szolgáltatási mix része lehet. Számunkra a cél egyértelmű: a lehető legteljesebb, releváns lefedettséget biztosítani az ügyfeleink számára.

A 5G Standalone technológiát sokan a következő nagy lépésnek tartják a mobilhálózatok fejlődésében, amely nemcsak gyorsabb mobilinternetet, hanem teljesen új szolgáltatásokat és üzleti modelleket is lehetővé tehet. Ön hogyan látja, milyen új szolgáltatásokat és üzleti lehetőségeket hozhat a 5G Standalone, és hol tart jelenleg ezen a téren a piac és a Yettel?

Mi Magyarországon elsőként, és tudomásom szerint azóta is egyedülálló módon már 2023 novemberében bevezettük a publikus 5G Standalone-t. A mobil alapú otthoni internet megoldásunk, az OtthonNet és ennek üzleti verziója, a KKV-k számára kialakított IrodaNet ezt a technológiát alkalmazza. Dolgozunk azon, hogy a mobiltelefonok egyre szélesebb köre is támogassa az 5G SA-t, így értéket teremtsen a mobilfelhasználók számára is. Ha a jövőt nézzük, ez a technológia az alacsonyabb hálózati válaszidejének köszönhetően különösen érdekes okosváros-megoldásoknál, vagy ipari és nagyvállalati felhasználásnál.

Ilyen téma például a hálózat-szeletelés, amikor a hálózat egy része csak egy adott partnernek van fenntartva, azaz cég számára biztosított kapacitás teljesen független a publikus hálózat működésétől. A cég számára kiszámítható, magas minőséget nyújt, pl egy termelővállalat belső rendszereinek, gépeinek vezérlése esetében.

Ha szélesebb körben, a lakossági felhasználásban gondolkozunk, az 5G SA hozza el azt is, hogy már ne csak adatot, hanem hangot is szállítson az 5G, ahogy ez a 4G esetében a Voice over LTE (VoLTE) megoldással jött és hatalmas ugrást jelentett kapacitásban és minőségben a 2G-hez képest. Hogy egy új rövidítést is bedobjak, az 5G-n utazó hang lesz az VoNR – Voice over New Radio. Na ilyen terminológiákkal nem kell, hogy foglalkozzanak az ügyfelek, mi fejlesztjük, biztosítjuk, ők pedig élvezzék ki az előnyeit, észrevétlenül.

A mesterséges intelligencia ma már a távközlési szektor működésében is egyre fontosabb szerepet játszik, az ügyfélszolgálattól kezdve a hálózatüzemeltetésen át az értékesítésig. Az Önök működésében jelenleg milyen területeken használják az AI-megoldásokat?

Az AI nálunk már több éve kiemelt téma. 2024-ben dedikált Analitikai és AI igazgatóságot hoztunk létre, és viszonylag korán elkezdtük feltérképezni, hogy hol tud a mesterséges intelligencia egyszerre jobb ügyfélélményt és cégszinten hatékonyabb működést hozni.

Ügyféloldalon az egyik kézzelfogható példa a parkolásnál használt, AI-támogatott „Parkolóhely kereső” asszisztens. Másik a chatbot és a voicebot megoldások: ezeket már elindítottuk, és folyamatosan bővítjük a képességeiket, hogy a feltanított megoldások egyre inkább beszélgetés-szerűen tudjanak segíteni az ügyfelek mindennapjaiban. De ilyen irány a beszélgetésalapú keresés is például az alkalmazásban: ma sokszor az a helyzet, hogy az embernek tudnia kell, melyik menüpontban találja, amit keres. A célunk az, hogy pár szóban el lehessen mondani, mire van szükség, és az app „párbeszédben” vezesse végig a felhasználót a folyamatokon. Még egy nagyon praktikus területként merülhet fel az AI alkalmazására a számlamagyarázat: a távközlési számlák sokszor bonyolultak, az ügyfelek pedig azt szeretnék érteni, mi miért változott az előző hónaphoz képest, például utazás miatt jelentek meg roaming tételek, vagy azért nőtt az összeg, mert új SIM-et vásárolt az ügyfél, vagy azért csökkent a számla, mert ebben a hónapban nem vett igénybe olyan szolgáltatást, amire most éppen nem volt szüksége. Apróságnak tűnhet, de valójában ez egy igen gyakori ügyféligény.

Emellett az AI fontos szerepet kap a hiperperszonalizációban is: abban, hogy az ajánlatok valóban passzoljanak az adott ügyfél szokásaihoz, igényeihez.

A távközlési iparágban egyre többet hallani az autonóm módon működő hálózatok koncepciójáról. Ön szerint mennyire vagyunk ma ettől a valóságban?

A 5G jelenleg a legkorszerűbb mobilgeneráció. Érdekesség, hogy még bőven nem használjuk ki az 5G-szabvány lehetőségeit, közben már zajlanak tesztek az úgynevezett 5.5G irányába, és természetesen a 6G is a látóhatáron van, ezekre készülnünk kell. Iparági szinten egyre markánsabb az a kép, hogy a 6G hozhatja el az „AI-natív” világot, ugyanakkor az autonóm hálózati működés első elemei már a mostani 5G-ben, illetve a 5.5G-ben is megjelenhetnek. Az irány világos: egyre több automatizálás, pontosabb predikció, ügyfélélmény-tökéletesítés.

Az elmúlt években a geopolitikai feszültségek és konfliktusok világszerte ráirányították a figyelmet az ellátási láncok sérülékenységére. A távközlési szektor erősen függ a globális beszállítói láncoktól és hálózati eszközgyártóktól. Önök jelenleg érzékelnek-e a geopolitikai helyzetből – például a közel-keleti konfliktusokból – fakadó kockázatokat vagy ellátási nehézségeket, és hogyan készülnek ezek kezelésére?

Elsősorban bízom benne, hogy a helyzet minél hamarabb rendeződik. Mi is folyamatosan figyeljük az eseményeket. A kockázatok több területen is megjelenhetnek: az eszközök és tartozékok ellátási láncában, de akár a hálózatfejlesztési komponenseknél is; és természetesen az energiaárak is fontos tényezők, amelyeket kiemelten követünk. Jelenleg nem látunk semmilyen azonnali, rövid távú fennakadást, és ahogy mondtam, mindannyian abban bízunk, hogy a helyzet gyorsan megoldódik.

Címlapkép forrása: Portfolio / Berecz Valter

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.