Nagyon csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet. A magyar tőzsdén több részvénynél is nagyon komoly esés látszik.
Zuhan a Gránit részvénye

Már 19,6 százalékos mínuszban van a Gránit árfolyama.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket

Több hazai részvénynél is nagyon komoly esés van kibontakozóban a magyar tőzsdén.

Kis esés Európában

A nyitást követően kisebb esés rajzolódik ki a vezető európai börzéken. Ugyan az angol tőzsde stagnál, de a német DAX és az olasz FTSE MIB egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban van, a francai CAC pedig 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.

21,7 százalékot zuhant az Épduferr

A 4iG és az Opus árfolyamának esése is eltörpül amellett, ami az Épduferrnél történik: már 21,7 százalékot zuhant a jegyzés.

Esik a 4iG és az Opus árfolyama

8,5 százalékos eséssel nyitja a napot a 4iG részvénye, ezzel együtt idén már 49 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Az Opus még nagyobb eséssel indítja a napot: a pénteki 12 százalékos zuhanást követően 10,6 százalékos mínuszban indít a részvény.

Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára

Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.

2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!

Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1,7 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,46 százalékos mínuszban áll.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,22 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,12 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a napot a magyar februári külkereskedelmi adatok nyitják, emellett a BUX és a BUMIX első negyedéves átsúlyozása is esedékes. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 86,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 166,64 -1,7% -0,9% -7,8% -6,0% 6,8% 36,6%
S&P 500 6 368,85 -1,7% -2,1% -7,4% -7,0% 11,9% 60,2%
Nasdaq 23 132,77 -1,9% -3,2% -7,3% -8,4% 16,8% 78,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 373,07 -0,4% 0,0% -9,3% 6,0% 41,2% 82,9%
Hang Seng 24 951,88 0,4% -1,3% -6,3% -2,6% 5,8% -11,9%
CSI 300 4 502,57 0,6% -1,4% -4,4% -2,8% 14,5% -10,6%
Európai részvényindexek              
DAX 22 300,75 -1,4% -0,4% -11,8% -8,9% -1,7% 51,2%
CAC 7 701,95 -0,9% 0,5% -10,2% -5,5% -3,6% 28,6%
FTSE 9 967,35 0,0% 0,5% -8,6% 0,4% 15,0% 47,9%
FTSE MIB 43 379,1 -0,7% 1,3% -8,1% -3,5% 10,9% 77,8%
IBEX 16 802,5 -0,9% 0,5% -8,5% -2,9% 25,2% 97,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 718,1 -0,6% -0,3% -3,8% 9,6% 31,3% 175,4%
ATX 5 270,78 -1,8% 1,5% -7,6% -1,0% 23,6% 67,6%
PX 2 482,64 -1,2% -2,3% -6,4% -7,6% 15,7% 126,8%
Magyar blue chipek              
OTP 35 700 -1,0% -0,7% -9,2% 1,7% 34,2% 164,8%
Mol 3 994 0,7% 2,0% 13,2% 35,9% 33,4% 79,7%
Richter 11 920 0,7% 1,5% -0,2% 20,8% 13,1% 35,7%
Magyar Telekom 2 070 0,0% 3,0% -4,4% 15,5% 19,7% 408,0%
Nyersanyagok              
WTI 101,26 5,3% 2,6% 51,2% 76,8% 44,0% 73,1%
Brent 113,42 5,3% 0,9% 56,3% 86,4% 53,1% 75,6%
Arany 4 528,48 2,0% -1,3% -13,8% 4,7% 48,4% 161,3%
Devizák              
EURHUF 389,2 0,3% -0,9% 3,3% 1,4% -3,2% 7,3%
USDHUF 337,8326 0,5% -0,7% 5,9% 3,3% -9,3% 9,9%
GBPHUF 448,8850 0,1% -1,0% 4,4% 1,9% -6,7% 5,9%
EURUSD 1,1521 -0,2% -0,2% -2,4% -1,9% 6,7% -2,3%
USDJPY 159,6550 0,0% 0,3% 2,3% 1,9% 5,7% 45,7%
GBPUSD 1,3291 -0,5% -0,1% -1,1% -1,2% 2,5% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 359 -3,5% -5,9% 0,7% -25,2% -23,9% 20,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 0,3% 1,2% 12,1% 6,4% 1,5% 166,9%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,1% 2,0% 17,7% 7,3% 12,0% -887,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,4 0,3% 0,5% 14,4% 7,7% 1,6% 173,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
