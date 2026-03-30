Nagyon csúnyán indul a nap a magyar tőzsdén

Zuhan a Gránit részvénye
Már 19,6 százalékos mínuszban van a Gránit árfolyama.
Zuhanás a magyar tőzsdén: nem kímélik ezeket a részvényeket
Több hazai részvénynél is nagyon komoly esés van kibontakozóban a magyar tőzsdén.
Kis esés Európában
A nyitást követően kisebb esés rajzolódik ki a vezető európai börzéken. Ugyan az angol tőzsde stagnál, de a német DAX és az olasz FTSE MIB egyaránt 0,3-0,3 százalékos mínuszban van, a francai CAC pedig 0,2 százalékkal került lejjebb a nyitást követő percekben.
21,7 százalékot zuhant az Épduferr
A 4iG és az Opus árfolyamának esése is eltörpül amellett, ami az Épduferrnél történik: már 21,7 százalékot zuhant a jegyzés.
Esik a 4iG és az Opus árfolyama
8,5 százalékos eséssel nyitja a napot a 4iG részvénye, ezzel együtt idén már 49 százalékos mínuszban van a jegyzés.
Az Opus még nagyobb eséssel indítja a napot: a pénteki 12 százalékos zuhanást követően 10,6 százalékos mínuszban indít a részvény.
Kemény csapást mértek két óriásüzemre: azonnal kilőtt a kulcsfontosságú alapanyag ára
Mintegy 6 százalékkal ugrott meg az alumínium ára, miután Irán két közel-keleti termelőlétesítményt is megtámadott. Ez az esemény tovább súlyosbíthatja a kínálati zavarokat abban a régióban, amely a globális kibocsátás jelentős részét adja - írja a Bloomberg.
2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!
Hordónként 115 dollárra ugrott a Brent olaj ára, ilyen magasan utoljára 2022 közepén járt a jegyzés. Az emelkedés mögött több ok is meghúzódik.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1,7 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,46 százalékos mínuszban áll.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,22 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,12 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a napot a magyar februári külkereskedelmi adatok nyitják, emellett a BUX és a BUMIX első negyedéves átsúlyozása is esedékes. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 86,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 166,64
|-1,7%
|-0,9%
|-7,8%
|-6,0%
|6,8%
|36,6%
|S&P 500
|6 368,85
|-1,7%
|-2,1%
|-7,4%
|-7,0%
|11,9%
|60,2%
|Nasdaq
|23 132,77
|-1,9%
|-3,2%
|-7,3%
|-8,4%
|16,8%
|78,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 373,07
|-0,4%
|0,0%
|-9,3%
|6,0%
|41,2%
|82,9%
|Hang Seng
|24 951,88
|0,4%
|-1,3%
|-6,3%
|-2,6%
|5,8%
|-11,9%
|CSI 300
|4 502,57
|0,6%
|-1,4%
|-4,4%
|-2,8%
|14,5%
|-10,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 300,75
|-1,4%
|-0,4%
|-11,8%
|-8,9%
|-1,7%
|51,2%
|CAC
|7 701,95
|-0,9%
|0,5%
|-10,2%
|-5,5%
|-3,6%
|28,6%
|FTSE
|9 967,35
|0,0%
|0,5%
|-8,6%
|0,4%
|15,0%
|47,9%
|FTSE MIB
|43 379,1
|-0,7%
|1,3%
|-8,1%
|-3,5%
|10,9%
|77,8%
|IBEX
|16 802,5
|-0,9%
|0,5%
|-8,5%
|-2,9%
|25,2%
|97,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 718,1
|-0,6%
|-0,3%
|-3,8%
|9,6%
|31,3%
|175,4%
|ATX
|5 270,78
|-1,8%
|1,5%
|-7,6%
|-1,0%
|23,6%
|67,6%
|PX
|2 482,64
|-1,2%
|-2,3%
|-6,4%
|-7,6%
|15,7%
|126,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 700
|-1,0%
|-0,7%
|-9,2%
|1,7%
|34,2%
|164,8%
|Mol
|3 994
|0,7%
|2,0%
|13,2%
|35,9%
|33,4%
|79,7%
|Richter
|11 920
|0,7%
|1,5%
|-0,2%
|20,8%
|13,1%
|35,7%
|Magyar Telekom
|2 070
|0,0%
|3,0%
|-4,4%
|15,5%
|19,7%
|408,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|101,26
|5,3%
|2,6%
|51,2%
|76,8%
|44,0%
|73,1%
|Brent
|113,42
|5,3%
|0,9%
|56,3%
|86,4%
|53,1%
|75,6%
|Arany
|4 528,48
|2,0%
|-1,3%
|-13,8%
|4,7%
|48,4%
|161,3%
|Devizák
|EURHUF
|389,2
|0,3%
|-0,9%
|3,3%
|1,4%
|-3,2%
|7,3%
|USDHUF
|337,8326
|0,5%
|-0,7%
|5,9%
|3,3%
|-9,3%
|9,9%
|GBPHUF
|448,8850
|0,1%
|-1,0%
|4,4%
|1,9%
|-6,7%
|5,9%
|EURUSD
|1,1521
|-0,2%
|-0,2%
|-2,4%
|-1,9%
|6,7%
|-2,3%
|USDJPY
|159,6550
|0,0%
|0,3%
|2,3%
|1,9%
|5,7%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3291
|-0,5%
|-0,1%
|-1,1%
|-1,2%
|2,5%
|-3,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 359
|-3,5%
|-5,9%
|0,7%
|-25,2%
|-23,9%
|20,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,43
|0,3%
|1,2%
|12,1%
|6,4%
|1,5%
|166,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,1%
|2,0%
|17,7%
|7,3%
|12,0%
|-887,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|0,3%
|0,5%
|14,4%
|7,7%
|1,6%
|173,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
