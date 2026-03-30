Nem csitul az iráni háború - Ez vár ránk a tőzsdéken
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet. Az előzetes adatok alapján esés jöhet az európai tőzsdéken.
Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékot esett, a S&P 500 1,7 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,04 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,27 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,46 százalékos mínuszban áll.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,22 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,12 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a napot a magyar februári külkereskedelmi adatok nyitják, emellett a BUX és a BUMIX első negyedéves átsúlyozása is esedékes. Nemzetközi fronton az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi indexe és a német infláció érkezik, amelyek az európai gazdasági hangulat és az árnyomás alakulásáról adnak első képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 35,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 1,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 86,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 166,64 -1,7% -0,9% -7,8% -6,0% 6,8% 36,6%
S&P 500 6 368,85 -1,7% -2,1% -7,4% -7,0% 11,9% 60,2%
Nasdaq 23 132,77 -1,9% -3,2% -7,3% -8,4% 16,8% 78,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 373,07 -0,4% 0,0% -9,3% 6,0% 41,2% 82,9%
Hang Seng 24 951,88 0,4% -1,3% -6,3% -2,6% 5,8% -11,9%
CSI 300 4 502,57 0,6% -1,4% -4,4% -2,8% 14,5% -10,6%
Európai részvényindexek              
DAX 22 300,75 -1,4% -0,4% -11,8% -8,9% -1,7% 51,2%
CAC 7 701,95 -0,9% 0,5% -10,2% -5,5% -3,6% 28,6%
FTSE 9 967,35 0,0% 0,5% -8,6% 0,4% 15,0% 47,9%
FTSE MIB 43 379,1 -0,7% 1,3% -8,1% -3,5% 10,9% 77,8%
IBEX 16 802,5 -0,9% 0,5% -8,5% -2,9% 25,2% 97,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 718,1 -0,6% -0,3% -3,8% 9,6% 31,3% 175,4%
ATX 5 270,78 -1,8% 1,5% -7,6% -1,0% 23,6% 67,6%
PX 2 482,64 -1,2% -2,3% -6,4% -7,6% 15,7% 126,8%
Magyar blue chipek              
OTP 35 700 -1,0% -0,7% -9,2% 1,7% 34,2% 164,8%
Mol 3 994 0,7% 2,0% 13,2% 35,9% 33,4% 79,7%
Richter 11 920 0,7% 1,5% -0,2% 20,8% 13,1% 35,7%
Magyar Telekom 2 070 0,0% 3,0% -4,4% 15,5% 19,7% 408,0%
Nyersanyagok              
WTI 101,26 5,3% 2,6% 51,2% 76,8% 44,0% 73,1%
Brent 113,42 5,3% 0,9% 56,3% 86,4% 53,1% 75,6%
Arany 4 528,48 2,0% -1,3% -13,8% 4,7% 48,4% 161,3%
Devizák              
EURHUF 389,2 0,3% -0,9% 3,3% 1,4% -3,2% 7,3%
USDHUF 337,8326 0,5% -0,7% 5,9% 3,3% -9,3% 9,9%
GBPHUF 448,8850 0,1% -1,0% 4,4% 1,9% -6,7% 5,9%
EURUSD 1,1521 -0,2% -0,2% -2,4% -1,9% 6,7% -2,3%
USDJPY 159,6550 0,0% 0,3% 2,3% 1,9% 5,7% 45,7%
GBPUSD 1,3291 -0,5% -0,1% -1,1% -1,2% 2,5% -3,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 359 -3,5% -5,9% 0,7% -25,2% -23,9% 20,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,43 0,3% 1,2% 12,1% 6,4% 1,5% 166,9%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,1% 2,0% 17,7% 7,3% 12,0% -887,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,4 0,3% 0,5% 14,4% 7,7% 1,6% 173,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

