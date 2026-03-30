Sötét titokról hullott le a lepel: egyszerű webshopokból rendelik a pusztító drónokat

Oroszországhoz és Iránhoz köthető csoportok egyre gyakrabban használnak kriptovalutát olcsó katonai drónok és alkatrészek beszerzésének finanszírozására – derül ki a Chainalysis blokkláncelemző cég új jelentéséből.

A kereskedelmi forgalomban kapható drónok az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok meghatározó eszközeivé váltak. Mivel ezek a globális e-kereskedelmi platformokon széles körben hozzáférhetők, a hatóságoknak gyakran komoly nehézséget okoz a vásárlók és szándékaik azonosítása. A Chainalysis kutatói szerint a drónbeszerzések többsége még mindig hagyományos pénzügyi csatornákon zajlik.

A beszerzési hálózatok azonban egyre inkább összefonódnak a blokklánccal, ami a nyomozók számára is lehetőséget teremt a tranzakciók visszakövetésére.

A cég szakemberei konkrét kriptotárcákból kiindulva követték nyomon a pénzáramlást a drónfejlesztőkig és a paramilitáris csoportokig, majd egészen az e-kereskedelmi platformokon történt vásárlásokig. A 2022-es teljes körű orosz invázió óta az oroszpárti csoportok több mint 8,3 millió dollár értékben gyűjtöttek be kripto utalásokat.

Andrew Fierman, a Chainalysis nemzetbiztonsági hírszerzési vezetője elmondta, hogy sikerült 2200 és 3500 dollár közötti kriptotranzakciókat konkrét drónok és alkatrészek e-kereskedelmi áraival párosítaniuk.

Láttuk a drónokra és alkatrészekre vonatkozó igényléseket, a szükséges mennyiségeket, majd a fotókat is arról, hogy az árut ténylegesen beszerezték

– tette hozzá.

A jelentés arra is rámutatott, hogy iráni kötődésű csoportok szintén kriptovalutát használnak drónalkatrészek beszerzésére, illetve katonai felszerelések értékesítésére. A Chainalysis konkrétan azonosított egy olyan kriptotárcát, amely az Iráni Forradalmi Gárdához kapcsolódik, és amelyen keresztül egy hongkongi beszállítótól vásároltak drónalkatrészeket.

Bár a drónbeszerzésekhez köthető kriptotranzakciók volumene egyelőre elenyésző a teljes katonai kiadásokhoz képest, a jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a blokkláncelemzés olyan beszerzési útvonalak feltárását is lehetővé teszi, amelyek a hagyományos pénzügyi nyomozások számára láthatatlanok maradnának.

Forrás: Reuters

