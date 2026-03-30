Szakadással indul a nap a magyar tőzsdén
A nyitást követően főként a kisebb kapitalizációjú magyar részvények esetében figyelhetünk meg egyre nagyobb eséseket, a blue chipek jól tartják magukat.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékot esett, így jelenleg 121 241 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban van, míg az OTP árfolyama 0,1 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Mol árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a Graphisoft Park teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: marrio31

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

