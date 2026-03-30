Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

Két hét leforgása alatt 500 forint körüli szintekről 330 forint környékére esett ma reggelre az Opus Global árfolyama, különösen az utóbbi 2-3 napban gyorsult be az esés. Mi állhat a masszív lejtmenet mögött?

Nem tükrözi vállalatunk valós fundamentális értékét és eredményességét az elmúlt napokban kialakult részvény árfolyam. Megítélésem szerint rossz döntést hoznak azok a befektetők, akik a jelenlegi mélyen alulértékelt árfolyamon szabadulnak az Opus részvényeiktől.

Az elmúlt napokban tapasztalható árfolyam kilengésekre a menedzsmentnek nincsen ráhatása, és indokolatlannak is tartjuk.

Nekünk elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy a cégcsoportot egyre eredményesebbé, és vonzó befektetéssé tegyük.

Mi lehet a hosszabb távú potenciál az Opus Global részvényeiben, mit mutatnak a fundamentumok? Mi lehet az a sztori, ami miatt érdekes lehet a befektetőknek?

Az elmúlt években szinte minden negyedévben új csúcsokat értünk el, miután tudatosan úgy alakítottuk ki a portfoliónkat, hogy nehezített pályán is jól működhessünk.

Megerősítem azt is, hogy az ötéves stratégiában elhatározott céljaink továbbra is érvényben vannak.

Az utolsó gyorsjelentésünkből pedig az is látszik, hogy a tavalyi évre elhatározott EBITDA célunkat is bőven teljesítjük. Az éves jelentés közzététele előtt ennél részletesebben nem beszélhetek a számokról, azonban ma arról határoztam, hogy az éves közgyűlési előterjesztések közzétételét egy héttel előre hozza a társaság, így április elsején közzétesszük a tavalyi évről szóló beszámolónkat. A részvényeseinknek pedig azt tanácsolom, hogy ennek ismeretében döntsenek a befektetésük sorsáról.

Hol lehet az Opus részvények fair értéke jelenleg?

Az Opus-t követő elemzők célára 598-620 forint között szóródik részvényenként, amelyek mögött alapos, szakmai számítások vannak.

Mielőtt tehát valaki pánikszerűen elkezdi nyomkodni az eladási gombot, jól tenné, ha újra elolvasná ezeket is.

