Üzent az Opus vezérigazgatója a befektetőknek a nagy árfolyamesés után

Két hét leforgása alatt 500 forint körüli szintekről 330 forint környékére esett ma reggelre az Opus Global árfolyama, különösen az utóbbi 2-3 napban gyorsult be az esés. Mi állhat a masszív lejtmenet mögött?
Nem tükrözi vállalatunk valós fundamentális értékét és eredményességét az elmúlt napokban kialakult részvény árfolyam. Megítélésem szerint rossz döntést hoznak azok a befektetők, akik a jelenlegi mélyen alulértékelt árfolyamon szabadulnak az Opus részvényeiktől.
Az elmúlt napokban tapasztalható árfolyam kilengésekre a menedzsmentnek nincsen ráhatása, és indokolatlannak is tartjuk.
Nekünk elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy a cégcsoportot egyre eredményesebbé, és vonzó befektetéssé tegyük.
Mi lehet a hosszabb távú potenciál az Opus Global részvényeiben, mit mutatnak a fundamentumok? Mi lehet az a sztori, ami miatt érdekes lehet a befektetőknek?
Az elmúlt években szinte minden negyedévben új csúcsokat értünk el, miután tudatosan úgy alakítottuk ki a portfoliónkat, hogy nehezített pályán is jól működhessünk.
Megerősítem azt is, hogy az ötéves stratégiában elhatározott céljaink továbbra is érvényben vannak.
Az utolsó gyorsjelentésünkből pedig az is látszik, hogy a tavalyi évre elhatározott EBITDA célunkat is bőven teljesítjük. Az éves jelentés közzététele előtt ennél részletesebben nem beszélhetek a számokról, azonban ma arról határoztam, hogy az éves közgyűlési előterjesztések közzétételét egy héttel előre hozza a társaság, így április elsején közzétesszük a tavalyi évről szóló beszámolónkat. A részvényeseinknek pedig azt tanácsolom, hogy ennek ismeretében döntsenek a befektetésük sorsáról.
Hol lehet az Opus részvények fair értéke jelenleg?
Az Opus-t követő elemzők célára 598-620 forint között szóródik részvényenként, amelyek mögött alapos, szakmai számítások vannak.
Mielőtt tehát valaki pánikszerűen elkezdi nyomkodni az eladási gombot, jól tenné, ha újra elolvasná ezeket is.
Címlapkép forrása: opus global
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rossz hírt közöltek a felmelegedés egyik szomorú hatásáról: akár száz évig is eltarthat a regenerálódás
Több tényező is befolyásolja a folyamatot.
A pesti óriásberuházás során tízezrek új otthona épülhet meg, de egy rejtett csapda mindent tönkretehet
Külföldi példákon keresztül szemlélteti a Másfélfok, milyen kockázatokra kell figyelni Rákosrendező esetében.
Pozitív hatását azonosították a home office-nak: növelheti a termékenységet a távmunka
Több gyermeket vállalnak, akik otthonról dolgoznak.
Nemrég még pária volt, most piros szőnyeget teríthetnek eléje: meglepő vendéget vár Trump a Béketanács következő ülésére
Az amerikai elnök szerint már több mint 500 fehérorosz politikai fogoly szabadult ki.
Mi vonható le a HIPA-adóalapból? Így lehet elkerülni az adóhiány megállapítását
Az RSM Hungary szakértői mutatták be az adóalap-csökkentésnél gyakran előforduló hibákat.
Jó hírt kapott a magyar Spar anyacége
Mehet a felvásárlás.
25 százalékos zuhanás jöhet a tőzsdéken, ha ez az egy dolog bekövetkezik
A Morgan Stanley szerint.
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az átrendeződő viszonyokhoz való alkalmazkodásra fókuszáltak. Több elemzés foglalkozott azza
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Sport és ESG: Hogyan (ne) zöldítsük a profi sportot
Az ESG ma már a profi sportban is megkerülhetetlen hívószó, de a hangzatos vállalások mögött nagyon eltérő valóság húzódik meg. Duha Bence cikke azt mutatja meg, hol látszik érdemi előrel
Meta - kereskedés
2023-ban volt utoljára Metám, akkor adtam el, mert egy elég rossz belépő után majd egy évig tartottam, hogy egy kis haszonnal végre ki tudjak szállni belőle. Utána még ment vagy 200%-ot, szóva
10 éves csúcson a munkanélküliség. Hogyan védekezhetnek a magyarok a jövedelmük kiesése ellen?
A KSH statisztikái alapján a munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett. Ilyen magas értéket utoljára 216 tavaszán lehetett látni. De mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesz
Tőzsdei őslények: a túlélés tanulságai
Betekintés egy panoptikumba: az adásban három őskövület, Szabó László, Korányi G. Tamás és Karagich Isvtán beszélget egy negyedik őskövület társaságában a korai sikertörténeteikről
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Itt a tavasz, megjelenhet az elmúlt évek egyik legsúlyosabb szőlőbetegsége
Hogy lehet védekezni?
10 éve nem láttunk ilyen pocsék adatot a magyar gazdaságban
Túl vagyunk a foglalkoztatási csúcson.
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.