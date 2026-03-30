Vége az olcsó energiának Magyarországon? Kiderül hat hét múlva a Portfolio irányadó energetikai konferenciáján!

A konferencia központi üzenete egyértelmű:
az energetika az egyik leggyorsabban változó terület, ahol szinte évről évre újra kell gondolni a megszokott gyakorlatokat.
A vállalati energiamenedzsment mára stratégiai kérdéssé vált, amely nem csupán a költségcsökkentésről szól, hanem arról is, hogyan építhetünk fenntarthatóbb, ellenállóbb és üzletileg sikeresebb vállalatot. Az esemény a korábbi sikerekre építve, ugyanakkor az új kihívásokra és igényekre is választ kínál.
A program délelőtti része:
I. Szekció: Energiaárak- és beszerzés geopolitikai nyomás alatt
A délelőtti program első szekciója az energiapiaci turbulencia vállalati hatásaival foglalkozik. Az elmúlt évek – és a most zajló iráni konfliktus – megmutatták, hogy a geopolitikai folyamatok súlyos befolyással vannak az energiaárakra, és az olcsó és kiszámítható energia korszaka egyhamar nem tér vissza. A szekció során a résztvevők átfogó képet kapnak arról, mire készüljenek a vállalkozások a következő években az áram- és gázárak tekintetében.
Kiemelt előadások között szerepel a Smart Solar Kft. ügyvezetőjének, Berényi Gábornak a prezentációja a komplex villamosenergia-ellátásról az energia időértéke alapján, valamint az E.ON Energiamegoldások zöld energia megoldások szakterületvezetőjének, Tihanyi Gábor előadása az energiabeszerzési dilemmákról és a partnerség erejéről.
A szekció zárásaként panelbeszélgetés következik az energiapiaci turbulenciáról, ahol az Electron Holding Zrt. kereskedelmi igazgatója, Fejes Tibor és a CEZ Magyarország ügyvezetője, Hiezl Tamás egyben a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke osztják meg tapasztalataikat a vállalati válaszlehetőségekről.
II. Szekció: Energiatárolás A-tól Z-ig
A második délelőtti blokk az energiatárolás gyakorlati kérdéseire fókuszál. Mindenki az energiatárolásról beszél, de a legfontosabbról csak kevesen:
kinek és milyen üzleti modellben éri meg?
A szekció legfőbb célja, hogy bemutassa a vállalati energiatárolásban rejlő lehetőségeket: hogyan csökkenthetők a költségek a saját célra megtermelt energia hatékonyabb felhasználásával, és mekkora bevételek érhetők el az árampiacon.
A PV Napenergia műszaki igazgatója, Vigh Miklós tartja az egyik kulcselőadást az on-site energiamenedzsment megoldásokról tárolókkal és finanszírozással. A szekciót az energiatárolás vállalati szerepéről szóló panelbeszélgetés zárja, amelyen az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese, Fekete Csaba vesz részt.
