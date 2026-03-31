2008 óta nem volt ilyen rossz hónapja az aranynak

Az arany árfolyama kedden emelkedett ugyan, ám a nemesfém így is 2008 októbere óta a legnagyobb havi visszaesését könyvelheti el.

Az azonnali szállítású arany unciánkénti ára 3,2 százalékkal, 4652,31 dollárra erősödött, az amerikai határidős aranyjegyzés 2,7 százalékos pluszban, 4678,60 dolláron zárt. A nemesfém ennek ellenére

márciusban 11,8 százalékot veszített az értékéből.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Bár az amerikai dollár a nap folyamán gyengült, havi szinten továbbra is erősödő pályán mozog. Ez megdrágítja a dollárban elszámolt aranyat a más devizát használó befektetők számára.

A keddi emelkedés hátterében a közel-keleti feszültség esetleges enyhülésével kapcsolatos óvatos optimizmus áll. A Wall Street Journal kormányzati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump elnök hajlandó lenne befejezni az Irán elleni katonai műveletet. Ezt még akkor is megtenné, ha a Hormuzi-szoros nagyrészt lezárva marad. Pete Hegseth védelmi miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő napok döntőek lesznek, és megállapodás hiányában a konfliktus tovább eszkalálódhat.

A Zaner Metals vezető nemesfémelemzője szerint a mostani piaci rali biztató, de további erősödésre van szükség ahhoz, hogy tartósan emelkedő trendről lehessen beszélni.

Az elemzőházak előrejelzései eltérnek egymástól. A BMI 2026-ra 4600 dolláros éves átlagárat vár, míg a Goldman Sachs az év végére már 5400 dolláros árfolyamot prognosztizál.

A többi nemesfém árfolyama szintén erősödött kedden. Az ezüst 6,7 százalékkal 74,64 dollárra drágult, havi szinten azonban így is 20,4 százalékos mínuszban áll. A BNP Paribas elemzői szerint az ezüst árfolyama 2026-ban a 65 és 75 dollár közötti sávban mozoghat, a fizikai piacon pedig 2027-re alakulhat ki túlkínálat. A platina 3,1, a palládium pedig 5,2 százalékot erősödött, ám mindkét fém jelentős havi veszteséggel zárhatja az időszakot.

Forrás: Reuters

