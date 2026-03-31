Aláírta a szerződést a 4iG: cseh védelmi óriás száll be a magyar fegyvergyártásba, új magyar gyár is épülhet

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. és a cseh CSG védelmi ipari vállalatcsoport újabb stratégiai megállapodást írt alá, amelynek keretében a CSG 49%-os kisebbségi részesedést vásárol a magyar aknavető rendszereket gyártó Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben - jelentette be Sárhegyi István, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. és a cseh CSG védelmi ipari vállalatcsoport regionális együttműködése újabb szakaszához érkezett. Az aláírt szerződés értelmében

a CSG 49%-os kisebbségi részesedést szerez a Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben (HDS),

amely aknavető rendszerek, valamint 60, 81 és 120 mm kaliberű aknagránátok fejlesztésére és gyártására specializálódott.

"A HDS többségi tulajdonosa és irányítása továbbra is magyar kézben marad, miközben a tulajdonosi és ipari háttere egy meghatározó nemzetközi partnerrel erősödik" - hangsúlyozta Sárhegyi István.

A partnerség középpontjában a gyártási folyamatok összehangolása, hatékony kapacitásbővítés, a HDS nemzetközi értékesítési képességeinek erősítése, valamint a közös kutatás-fejlesztési és termelési képességek integrációja áll. A cél, hogy a HDS a Magyar Honvédség megbízható hazai ipari beszállítójaként meghatározó szerepet töltsön be, miközben a közép-kelet-európai régióban is erősítik jelenlétüket korszerű aknavető rendszereikkel.

"Nem csupán egyedi projekteket szeretnénk megvalósítani, hanem kialakítunk egy olyan közép-európai ipari együttműködési keretrendszert, amely képes kiszolgálni a jelentősen növekvő nemzetközi védelmi ipari keresletet" - fogalmazott a vezérigazgató.

Az együttműködés részeként vizsgálják egy közös szlovákiai vegyesvállalat létrehozásának lehetőségét, amely a nemzetközi értékesítési képességek megerősítése mellett a közös ipari programok kiszolgálását is támogatná. A növekvő európai kereslet kiszolgálása érdekében az ausztriai gyáregység kapacitásának felskálázása mellett hosszabb távon

egy zöldmezős beruházás keretében új magyarországi gyártókapacitás létrehozását is vizsgálják.

A megállapodás a 4iG Space and Defence és a CSG közötti szélesebb körű együttműködés része, amely több ipari és üzleti területre is kiterjed. Magába foglalja a Tátra járművek hazai képviseletét, a Rábánál megvalósuló közös gyártási és fejlesztési projekteket, valamint honvédségi és nemzetközi exportprogramokat. A stratégiai együttműködés részeként a CSG Group a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben közvetett tulajdont fog szerezni. Emellett több közös program is elindult, köztük a nagy Tátra katonai tehergépjárművekről szóló keretmegállapodás és az exportprogram. Különösen jelentős fejlemény, hogy Győrben kerül integrációra az amerikai HIMARS rendszerek Tátra platformra való integrációja. "Győrben találkozik az amerikai, a cseh és a magyar védelmi ipar, ami egy történelmi jelentőségű találkozása ezeknek a technológiáknak" - értékelte Sárhegyi István.

Az együttműködés megerősíti Közép-Európa védelmi ipari integrációját és lehetővé teszi az exportlehetőségek bővítését a nemzetközi védelmi piacokon - mondta el előadásában Sárhegyi István.

