Áttörés jöhet egy rettegett betegség kezelésében

A megállapodás értelmében a Lilly részvényenként 38 dollárt fizet a Centessa papírjaiért,. Ez 6,3 milliárd dolláros vállalatértéket jelent, ami 38 százalékos prémiumot takar a hétfői záróárhoz képest. Amennyiben a Centessa készítményei meghatározott határidőre megkapják az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) engedélyét, a Lilly további, legfeljebb 1,5 milliárd dollárt is kifizethet, vagyis összesen 7,8 milliárd dollárt fizethet.

Az orexinagonisták a gyógyszerfejlesztés egyik legfelkapottabb területévé váltak. Ez az új gyógyszercsoport

közvetlenül az alvás-ébrenlét ciklust szabályozó agyi mechanizmusokra hat.

A narkolepszia mellett más, aluszékonysággal járó neurológiai betegségek – például az Alzheimer-kór vagy a depresszió – kezelésében is alkalmazható lehet. Az Oppenheimer elemzőjének becslése szerint a narkolepszia és az idiopátiás hiperszomnia kezelésére szánt orexinagonisták piaca elérheti a 15-20 milliárd dollárt. Ez az érték már akkor megvalósulhat, ha a betegeknek csupán a negyede veszi igénybe a terápiát.

A Centessa készítménye nem az első lesz a piacon ebben a gyógyszercsoportban. A japán Takeda rivális szere már az FDA elbírálása alatt áll, és még idén megkaphatja az engedélyt. Az elemző szerint a Centessa gyógyszere várhatóan csak 2028-ban kerülhet forgalomba. A klinikai vizsgálatok második fázisának adatai azonban arra utalnak, hogy ez a készítmény válhat a kategória legjobbjává.

A Lilly régóta meghatározó szereplő az idegtudományi gyógyszerfejlesztésben. A vállalatot a Prozac antidepresszáns 1987-es bevezetése emelte az iparág élvonalába. Az utóbbi időben az Alzheimer-kór korai stádiumának kezelésére fejlesztett, Kisunla nevű gyógyszerével is jelentős előrelépést ért el. A társaság a Zepbound és a Mounjaro nevű, elhízás és cukorbetegség elleni készítményeiből származó kimagasló bevételeit tudatosan újabb felvásárlásokra fordítja. Idén már bejelentette az Orna Therapeutics sejtterápiás cég, valamint a gyulladásos betegségekre fókuszáló Ventyx Biosciences megvásárlásának szándékát is.

A bejelentés hatására a Lilly részvényei mintegy 3 százalékot emelkedtek, míg a Centessa papírjai 45 százalékot ugrottak.

