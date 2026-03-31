Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék
Az iráni háború lezárásáról jöttek nyilatkozatok, kilőttek az amerikai tőzsdék

Ázsiában negatív hangulatban telt a kereskedés ma reggel, Európában és Amerikában azonban már pozitív a hangulat, miután éjjel olyan hírek érkeztek, hogy már a Hormuzi-szoros újranyitása nélkül is befejezné a háborút az USA. Estére vastag pluszba kerültek az amerikai indexek, miután a kiszivárgó hírek szerint Irán akár tárgyalna a háború lezárásáról, de csak garanciákkal, az irányadó amerikai indexek 2-3 százalékos pluszban állnak.
Esésbe kapcsolt az olajár

Esésnek indultak az olajárak, miután Irán és az Egyesült Államok is jelezte: nyitottak lehetnek a fegyveres konfliktus rendezésére.

Megjött a hír, amire mindenki várt: Irán hajlandó lezárni a háborút!

Donald Trump amerikai elnök a New York Postnak adott telefoninterjújában kijelentette, hogy az Irán elleni háború hamarosan véget érhet. Hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak nem kell közreműködnie a Hormuzi-szoros újranyitásában. Az elnök szerint a közel-keleti ország támadó katonai képességeit gyakorlatilag megsemmisítették, és a rezsimváltás is megvalósult - írta meg a New York Post. A Bloomberg értesülési szerint Irán szintén hajlandó véget vetni a háborúnak, amennyiben elegendő biztonsági garanciát kap.

Erős pluszban az amerikai indexek

Lendületbe jöttek az amerikai tőzsdék, az S&P 500 2,4 százalékos, a Nasdaq 3,3 százalékos, a Dow pedig 2 százalékos pluszban tartózkodik. Az emelkedés azt követően gyorsult be, hogy meg nem erősített hírek szerint Irán elnöke nyitott rá, hogy a háború lezárásáról tárgyaljon, garanciákkal.

Friss stratégiai célokat tett közzé a Navigator Investments - Mutatjuk a számokat

Közzétette friss stratégiai céljait a Navigator Investments, amely jelentős növekedést vetít előre a következő évekre mind a bevétel, mind az üzemi eredmény szintjén.

Régóta várt újításra készül az Apple

Az Apple a Siri virtuális asszisztens jelentős megújításán dolgozik. A tervek szerint az iOS 27-tel érkező verzió már képes lesz egyetlen utasításból több kérést is feldolgozni, emellett önálló alkalmazásként is működhet majd, és chatbotszerű felületet kap - írja a Bloomberg.

Áttörés jöhet egy rettegett betegség kezelésében

Az Eli Lilly felvásárolhatja a Centessa Pharmaceuticals biotechnológiai vállalatot közel 8 milliárd dollárért, amely a kóros nappali aluszékonyságot kezelő gyógyszert fejleszt - írta meg a Cnbc.

Őrült mozgások voltak ma is a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdéken jó a hangulat, pluszban zárt a magyar tőzsde is. A midcapeknél ma is nagy volt a volatilitás, nagyot emelkedett a 4iG, az Opus, az Appeninn és a PannErgy, esett viszont a CIG Pannónia és a Waberer's.

Itt a jelzés: a profik szerint megnégyszerezheted a pénzed ezzel a részvénnyel!

Miközben a paic az iráni háború egyre súlyosabb következményeire fókuszál, addig van egy részvény, melyben hatalmas potenciált látnak most a profik, az árfolyam pedig hamarosan akár több négyszeresére is emelkedhet.

Nagyot romlott az amerikai munkaerőpiaci helyzet

A JOLT felmérése szerint a munkáltatók és a munkavállalók is sokkal óvatosabbak lettek februárban.

Nagy pluszok

A Nadaq már 1,7, az S&P 500 1,5, A Dow Jones pedig 1,4 százalékos pluszban van.

Beszáll az Nvidia, ki is lőtt ennek a cégnek az árfolyama!

Több mint 11 százalékos pluszba ugrott a Marvell Technology árfolyama a keddi nyitás előtt, miután az Nvidia bejelentette, hogy 2 milliárd dolláros befektetést hajt végre a félvezetőipari vállalatban - írja a CNBC.

Jön a választás - Mi lesz a magyar tőzsdei cégekkel?

Nagyot esett az elmúlt hetekben több olyan tőzsdei cég részvényárfolyama, aminek a tulajdonosai a NER-hez köthetők, az esés a múlt hét második felében és tegnap gyorsult be, a túladottságból azonban gyorsan masszív felpattanás jött. Megnéztük, hogy mire érdemes most figyelni a befektetőknek, és hogy hol lehetnek a potenciális jó beszállási pontok az érintett cégekben.

Egyre jobb a hangulat

A vezető európai részvényindexek közül a DAX már 0,8, az FSTE 0,7, a CAC pedig 0,6 százalékos pluszban van.

Új leányvállalatot hoz létre az Opus

Új leányvállalat jön létre az OPUS Global csoporton belül: a Mészáros és Mészáros Zrt.-ből történő kiválással megalakul az OPUS-M Tanácsadó Kft., amely 100 százalékban az OPUS Global tulajdonába kerül – közölte a társaság.

Valakik tényleg előre ismerik Trump nagy bejelentéseit és vagyonokat keresnek vele?

Donald Trump második elnöki ciklusában számtalan olyan eset történt, amikor az elnök nagy horderejű bejelentései előtt gyanúsan pontosan kivitelezett trade-ekkel próbáltak valakik nagy pénzt keresni a tőzsdéken. Azért az elég pontosan előre jelezhető volt, hogy a tavalyi vámháborús bejelentésnek vagy mondjuk az Irán elleni katonai támadásoknak milyen hatásuk lehet a tőkepiacokon, ezért is gyanítják sokan, hogy az elnök környezetéből származó információkkal néhányan nagy profitra tesznek szert. Összegyűjtöttük a legütősebb sztorikat.

Aláírta a szerződést a 4iG: cseh védelmi óriás száll be a magyar fegyvergyártásba, új magyar gyár is épülhet

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. és a cseh CSG védelmi ipari vállalatcsoport újabb stratégiai megállapodást írt alá, amelynek keretében a CSG 49%-os kisebbségi részesedést vásárol a magyar aknavető rendszereket gyártó Hirtenberger Defence Systems Kft.-ben - jelentette be Sárhegyi István, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Részvényeket adott el a Mol egyik felsővezetője

Összesen mintegy 107,2 millió forintért adott el Mol-részvényt Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatótanácsának elnöke.

Emelkedik a 4iG

Az elmúlt napokban nagy nyomás alá került a 4iG árfolyam, hétfő délután óta azonban pozitív fordulatot láthatunk a papírban, jelenleg már mintegy 6 százalékos pluszban van az árfolyam.

Ütik a CIG Pannóniát

A CIG Pannónia árfolyama már közel 11 százalékot esett miután kiderült, hogy a cég nem fizet osztalékot.

Hatalmas pénzügyi botrány körvonalazódik az Egyesült Államokban

A Financial Times értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere nagyszabású összeget próbált vezető védelmi ipari vállalatokba fektetni. A kísérletre az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akciót megelőző hetekben került sor. A Pentagon szóvivője határozottan cáfolta a hírt.

Egy hónapja tart a háború és már nagyon csúnya jövő várhat a németekre

Jelentősen rontották Németország gazdasági kilátásait a vezető gazdaságkutató intézetek: a 2026-os növekedési előrejelzést a korábbi 1,3 százalékról 0,6 százalékra vágták, miközben az iráni háború miatt megugró energiaárak az inflációs pályát is érdemben feljebb tolták. A szerdán hivatalosan bemutatandó prognózis szerint nemcsak a növekedés maradhat gyenge a következő években, hanem az árnyomás is tartósabban magas szinten ragadhat.

Súlyos lépésre kényszerült a jól ismert multi: ez a magyarokat is érinti

Globális felvételi stopot vezet be az Unilever legalább három hónapra az iráni háború miatt – derült ki a Reuters által látott belső vállalati feljegyzésből.

Pontot tett a 4iG a hatalmas üzlet végére

A 4iG közölte, hogy többségi tulajdonában álló leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tegnap teljesítette az Axiom Space-be tervezett befektetés második, 70 millió dolláros részletét.

Nem fizet osztalékot a CIG Pannónia: jobb helye lesz a pénznek a fejlesztésekben

Április 20-án tartja éves rendes közgyűlését a CIG Pannónia. A 4 milliárd forint körüli tavalyi nyereség dacára tavalyhoz hasonlóan idén sem tervez osztalékot fizetni a biztosítótársaság, inkább a fejlesztésekre, a működés racionalizálására és a potenciális akvizíciókra koncentrál.

Kisebb esésben az olajár

A Brent árfolyama most épp 1,3 százalékos mínuszban van, a hónap egészét tekintve azonban még így is, közel 53 százalékos pluszban van a hordónkénti jegyzés.

Pattannak a nemesfémek

Az arany árfolyama 1,1, az ezüsté pedig már 2,7 százalékos pluszban van ma reggel, miután a befektetők ismét a deeszkalációs forgatókönyveket árazzák.

Jöhet az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,64 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a CSI 300 0,56 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 1,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,86 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,76 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma kifejezetten sűrű lesz a menetrend: itthon a februári ipari termelői árak és a januári kereseti adatok jelennek meg. Ázsiában japán munkanélküliségi, ipari termelési és kiskereskedelmi számok jönnek, valamint a kínai beszerzésimenedzser-index. Európában a német kiskereskedelem, a francia infláció, a német munkanélküliség és az eurózóna infláció lesz fókuszban. Az Egyesült Államokból az FHFA házárindex, a chicagói beszerzésimenedzser-index és a Conference Board fogyasztói bizalmi mutató érkezik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 8,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 85,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 216,14 0,1% -2,1% -7,5% -5,9% 8,7% 36,7%
S&P 500 6 343,72 -0,4% -3,6% -7,8% -7,3% 13,7% 60,3%
Nasdaq 22 953,38 -0,8% -5,1% -8,2% -9,1% 19,0% 78,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 885,85 -2,8% 0,7% -10,6% 3,1% 39,8% 76,3%
Hang Seng 24 750,79 -0,8% 1,5% -5,0% -3,4% 5,7% -13,4%
CSI 300 4 491,95 -0,2% 1,7% -5,0% -3,0% 14,7% -11,8%
Európai részvényindexek              
DAX 22 562,88 1,2% -0,4% -8,4% -7,9% 0,5% 50,3%
CAC 7 772,45 0,9% 0,6% -7,4% -4,6% -1,8% 27,7%
FTSE 10 127,96 1,6% 2,4% -6,0% 2,0% 17,0% 49,6%
FTSE MIB 43 823,24 1,0% 1,5% -5,3% -2,5% 13,1% 77,9%
IBEX 16 969,2 1,0% 0,5% -5,1% -2,0% 27,5% 97,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 120 770,8 -0,8% -1,5% -3,7% 8,8% 32,1% 169,9%
ATX 5 293,88 0,4% 0,6% -6,0% -0,6% 26,8% 66,8%
PX 2 470,45 -0,5% -2,6% -6,8% -8,0% 16,6% 126,2%
Magyar blue chipek              
OTP 35 020 -1,9% -3,4% -8,6% -0,2% 34,8% 162,3%
Mol 4 012 0,5% 2,5% 9,9% 36,5% 35,5% 76,4%
Richter 11 900 -0,2% 1,2% 0,5% 20,6% 14,4% 30,7%
Magyar Telekom 2 050 -1,0% 1,2% -5,1% 14,4% 16,7% 400,0%
Nyersanyagok              
WTI 104,69 3,4% 17,2% 47,2% 82,8% 50,1% 72,9%
Brent 112,88 -0,5% 14,1% 45,1% 85,5% 53,5% 75,6%
Arany 4 533,33 0,1% 3,4% -14,4% 4,8% 47,0% 168,9%
Devizák              
EURHUF 388,9500 -0,1% 0,1% 2,0% 1,3% -3,4% 7,0%
USDHUF 339,2351 0,4% 1,2% 3,9% 3,8% -8,8% 9,4%
GBPHUF 446,3950 -0,6% -0,4% 2,5% 1,3% -7,2% 4,8%
EURUSD 1,1466 -0,5% -1,0% -1,8% -2,4% 5,9% -2,2%
USDJPY 160,1550 0,0% 0,9% 1,5% 2,2% 6,6% 45,2%
GBPUSD 1,3199 -0,7% -1,4% -1,3% -1,9% 2,0% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 731 0,6% -5,9% -3,0% -24,8% -20,9% 13,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 -2,2% 0,0% 7,2% 4,0% 1,7% 150,9%
10 éves német állampapírhozam 3,01 -2,0% 0,7% 12,9% 5,2% 11,5% -1 047,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,36 -0,5% -2,3% 11,5% 7,1% 1,0% 165,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Enyhülnek az olasz félelmek, szárnyal a milánói tőzsde

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

2022 óta nem látott szintre ugrott az olaj ára!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ez is érdekelhet
Barátság kőolajvezeték: egészen erős fordulat látszik Brüsszelben
Gyanús ármozgásokra figyeltek fel Magyarországon: már a hivatalos vizsgálat is elindult
Aláírta a szerződést a 4iG: cseh védelmi óriás száll be a magyar fegyvergyártásba, új magyar gyár is épülhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility