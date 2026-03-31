Dobozos AI vagy egyedi fejlesztés? – Döntési szempontok kkv-knak és nagyvállalatoknak

A beszélgetés egyik fő tanulsága, hogy az „AI legyen nálunk” szemlélet helyét egyre inkább az üzleti érték és a kimutatható megtérülés veszi át – még ha a döntéshozóknál továbbra is erős a lemaradástól való félelem. Fodor szerint „még mindig nagyon erős az úgynevezett FOMO hatás”, ugyanakkor egyre gyakoribb, hogy a vezetők már konkrét üzleti hasznot, ROI-t várnak, nem pedig technológiai demonstrációt. A One Solutions ebben a közegben helyi, megbízható partnerként próbál pozicionálni, akár lokális infrastruktúrával és támogatással.
A legtipikusabb elakadás a PoC- vagy tesztüzem-fázisban történő beragadás, amit a vendég szerint többnyire a hosszú távú stratégia hiánya és a széttartó, koordinálatlan kezdeményezések okoznak.
Ha a vállalat nem stratégiai infrastruktúraként tekint az AI-ra, hanem „szétszaladnak a lovak” alapon futnak párhuzamos próbálkozások, abból ritkán lesz skálázható működés.
A türelmetlenség és a gyors eredményelvárás is egyre erősebb: a nagyvállalati projektek közül jellemzően azok kerülnek előre, ahol már a rajtnál látszik a költségcsökkentés vagy a hatékonyságnövekedés. Fodor úgy fogalmazott, most
már azok a projektek kapnak prioritást a nagyvállalati környezetben, ahol az első pillanattól kezdve egyértelmű és felmutatható vagy a cost saving, vagy pedig a hatékonyságnövekedés.
A siker méréséhez a klasszikus pénzügyi KPI-ok mellett új, AI-specifikus mutatók is megjelennek – például az
- erőforrás-használat,
- tokenfogyasztás,
- számítási kapacitás kihasználtsága.
A „dobozos vagy egyedi fejlesztés” dilemmára a beszélgetés alapján nincs univerzális válasz: kkv-knál természetes belépő a kész megoldás, míg nagyvállalatoknál sokszor elkerülhetetlen a testreszabás – különösen, ha saját adatvagyonnal tanított modellekre vagy komplex analitikai/előrejelzési feladatokra építenének.
Hosszú távú, többéves AI-stratégiát ugyanakkor ma felelősen nehéz kőbe vésni: a technológia és az üzleti modellek gyorsan írják át a szabályokat, ezért a tartós képességgé válás alapja inkább egy jól kialakított keretrendszer, amelyben a bottom-up kísérletek becsatornázhatók és a top-down irányok is érvényesíthetők – anélkül, hogy a biztonság, a költségkontroll vagy a vállalati stratégia sérülne.
A teljes beszélgetés meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adásában (a 14. perctől):
A beszélgetést a One Solutions támogatta.
