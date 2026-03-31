Dolgozók újabb ezrei esnek áldozatul a mesterséges intelligenciának
Több ezer alkalmazott elbocsátásába kezdett az Oracle, miközben fokozza a beruházásokat az mesterségesintelligencia-adatközpontba - írta meg a Cnbc.
A vállalat már megkezdte az érintett dolgozók értesítését a leépítésekről. A névtelenséget kérő informátorok szerint

az elbocsátások mértéke a több ezres nagyságrendet is eléri.

A legutóbbi ismert adatok szerint az Oracle 2025 májusában 162 ezer főt foglalkoztatott. A cég nem kívánta kommentálni az információt.

Az Oracle részvényei idén eddig 27 százalékot estek. Ennek oka, hogy a befektetők egyre nagyobb kockázatot látnak a generatív mesterséges intelligencia piacán élesedő versenyben. Emellett a piac aggódik a nagyszabású infrastrukturális beruházások készpénzáramlásra gyakorolt hatása miatt is.

A vállalat az elmúlt időszakban jelentősen növelte beruházásait.

A lépés célja, hogy adatközponti kapacitásait az AI-alapú terhelések kiszolgálására is alkalmassá tegye, miközben továbbra is fejleszti zászlóshajónak számító adatbázis-termékeit a vállalati ügyfelek számára. Szeptemberben az Oracle arról számolt be, hogy a lekötött, de még nem realizált bevételei 359 százalékkal, 455 milliárd dollárra ugrottak. Ez az ugrás nagyrészt egy több mint 300 milliárd dolláros OpenAI-megállapodásnak volt köszönhető. Nem sokkal később a cég új vezetőket nevezett ki: Mike Sicilia és Clay Magouyrk vette át az irányítást Safra Catztól a vezérigazgatói poszton.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

