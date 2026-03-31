Egy békés ország területére zuhantak le az ukrán drónok, intézkedéseket fontolgat a miniszterelnök

Finnország megvizsgálja, hogyan gyorsíthatná fel drónelhárító légvédelmének fejlesztését, miután eltévedt ukrán drónok zuhantak le az ország délkeleti részén vasárnap - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján a finn miniszterelnök.

Petteri Orpo elmondta, hogy

a drónokra vonatkozó légvédelmi intézkedéseket és az ezek fejlesztési lehetőségeire vonatkozó terveket

már áttekintették a szakhatóságokkal és "jelenleg azt vizsgálják, lehetséges- és szükséges-e a tervek részleges, gyorsított ütemben történő megvalósítása". Hozzátte, hogy a kérdéssel kapcsolatos bármely kormányzati döntést a közeljövőben esedékes költségvetési egyeztetések során, "legkésőbb egy hónapon belül" kell majd meghozni.

A Kouvola és Luumaki települések közelében lezuhant két drón egyikét - amely robbanófejjel is rendelkezett, és amelyet a finn tűzszerészek robbantották fel - egyértelműen ukrán harceszközként azonosították a szakemberek; a másikról pedig megállapították, hogy valószínűleg szintén ukrán eredetű.

Az ukrajnai háború kezdete óta ez volt az első eset, hogy ukrán drónok csapódtak be Finnország területén. A történteknek nem voltak áldozatai, és károk sem keletkeztek.

Ukrajna hétfőn bocsánatot kért az incidensért, mondván, hogy a drónokat feltehetően az orosz elektronikus zavarás térítette el, miután Ukrajna fokozta a Finn-öböl orosz partvidékén található kikötői létesítmények elleni támadásait.

Petteri Orpo azt is közölte, hogy "Finnország nem néz szembe katonai fenyegetéssel, mert jelenleg semmi sem utal arra, hogy a két drónt szándékosan irányították volna az ország légterébe".

