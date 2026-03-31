Hiába Donald Trump hangzatos bejelentése, hatalmas baj fenyegeti a globális légiközlekedést
Bár az Egyesült Államokban történelmi csúcson van a kerozintermelés, az exportkapacitás bővítésére alig akad mozgástér. Közben Donald Trump a Hormuzi-szoros iráni lezárása közepette arra szólította fel szövetségeseit, hogy amerikai finomítóktól vásároljanak - írja a Bloomberg.

Trump a közösségi médiában közzétett üzenetében úgy fogalmazott, hogy akik az iráni blokád miatt nem jutnak elegendő repülőgép-üzemanyaghoz, azoknak meg kellene tanulniuk megvédeni magukat, és inkább az Egyesült Államokból kellene vásárolniuk.

Van bőven

– írta az elnök.

A számok ugyanakkor jóval árnyaltabb képet festenek. Az amerikai finomítók az év ezen időszakához mérten rekordmennyiségű kerozint állítanak elő. Bár ez az elmúlt héten napi 1,9 millió hordót jelentett, a termelés szinte egésze a belföldi piacon talál gazdára. A légitársaságok idén eddig napi mintegy 1,6 millió hordót használtak fel. Így exportra mindössze napi 300 ezer hordó marad, amelynek nagy része Kanadába, az Egyesült Királyságba, Mexikóba és egyéb latin-amerikai országokba kerül.

A termelés növeléséhez az amerikai vállalatoknak vagy a teljes kőolaj-feldolgozást kellene felpörgetniük, vagy a finomítói termékszerkezetet kellene átalakítaniuk. Előbbire meglehetősen szűk a mozgástér, mivel az üzemek szezonálisan 2018 óta nem látott kapacitáskihasználtsággal működnek. Utóbbi esetben viszont a gázolaj termelése szorulna háttérbe, amelyből a háború miatt szintén hiány mutatkozik a globális piacon.

Még ha sikerülne is maximalizálni a kerozinkihozatalt, a keletkező többlet eltörpülne a világ napi közel 8 millió hordós fogyasztása mellett. Ráadásul a nyári utazási szezon közeledtével a belföldi kereslet várhatóan tovább növekszik, ami a kivitelre fordítható mennyiséget még inkább lecsökkentheti.

Címlapkép forrása: Getty Images

