Holnaptól sűrűbben jár a reptéri expresszjárat
Holnaptól sűrűbben jár a reptéri expresszjárat

Sűrűbben indítja a 100E repülőtéri járatokat szerdától a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros között éjjel-nappal közlekedő autóbuszok az utasforgalom várható növekedése miatt járnak majd gyakrabban - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a délelőtti és a délutáni időszakban a légikikötő forgalmasabb napjain - hétfőn, pénteken és vasárnap - 5-6 percenként, az alacsonyabb utasforgalmú napokon - kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton - 6 percenként indulnak a buszok a végállomásokról.

Az expresszjárat mindig a repülőtér nagyobb forgalmú irányához igazodva közlekedik: a nap elején a légikikötő felé, míg késő este a belváros felé indul gyakrabban - írták.

